Luca D'Angelo guida gli Aquilotti contro il Mantova per la corsa alla Serie A

Alimentare la fiamma della speranza, coltivare l’entusiasmo, credere fino in fondo nelle proprie potenzialità. Con questi ingredienti vincenti, Luca D’Angelo, gli Aquilotti e mille tifosi bianchi cercheranno oggi di superare l’arduo ostacolo del Mantova (stadio ‘Martelli’, ore 17,15). Lo faranno conoscendo già il risultato del Pisa, ieri vincente a Reggio Emilia, nella consapevolezza che, per dirla alla D’Angelo, "ci stiamo giocando le possibilità di andare in Serie A, una cosa che non accade tutti gli anni". Vincere a Mantova consentirebbe di mantenere inalterato lo svantaggio di 5 punti dal Pisa, nella speranza di un passo falso dei nerazzurri nel turno successivo contro la Cremonese (gli Aquilotti sfideranno il Cosenza) e, altresì, conservare il vantaggio di 6 punti dalla Cremonese, oggi impegnata allo ‘Zini’ contro la Juve Stabia. In sintesi, un occhio in avanti e uno dietro, con la speranza di un secondo posto che sarebbe miracoloso e un consolidamento di una terza piazza che avrebbe, comunque, un significato importante in ottica playoff perché darebbe un vantaggio non indifferente rispetto alle squadre concorrenti.

Per il match odierno D’Angelo avrà a disposizione un organico ridotto, viste le assenze per squalifica di Wisniewski e per infortuni di Sarr, Vignali, Soleri, Degli Innocenti, Reca. Sei giocatori importanti la cui assenza qualche problema, in corso d’opera, potrebbe determinarla, specie sugli esterni dove Kouda e lo stesso Salva Ferrer si candidano come possibile alternative a Aurelio e Elia.

Peraltro, lo spagnolo, nel ruolo di esterno sinistro lo ricordiamo protagonista di una grandissima prestazione a Udine, in A, quando fu decisivo per la vittoria delle Aquile contro i friulani nel 2022. Nella formazione iniziale, presupponendo la conferma di Gori in porta vista l’ottima prestazione con la Sampdoria, non ci sono dubbi sui tre giocatori di difesa: Mateju, Hristov e Bertola. Sugli esterni, appare scontato l’impiego di Elia sulla destra e Aurelio sul versante opposto, con Salvatore Esposito che tornerà titolare in cabina di regia, coadiuvato dalle mezzali Nagy (o Cassata) e Bandinelli. In attacco Pio Esposito e Lapadula.

Sugli spalti del ‘Martelli’ non mancheranno il ds Stefano Melissano e, in rappresentanza della società, l’ad Andrea Gazzoli. Tra i tifosi c’è fiducia per il ritorno alla vittoria in trasferta dopo due mesi. Il successo alimenterebbe ulteriormente l’entusiasmo nell’ambiente sportivo, al pari del pagamento degli stipendi del mese di febbraio che dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Fabio Bernardini