Mister D’Angelo mette nel mirino il Sassuolo: "Zero calcoli, un grande Picco per vincere"

Mister Luca D’Angelo prova a dare la carica ai propri ragazzi che stasera alle 20.30 scenderanno in campo nel big match contro la capolista Sassuolo: "La nostra idea è quella di giocare al massimo in ogni partita – afferma – e cercheremo di farlo anche stasera contro un avversario così importante. Non faremo calcoli di classifica, ma proveremo a fare punti per continuare sulla nostra strada". Un cammino che è passato inevitabilmente per la bella prestazione nel derby di Carrara: "Sono soddisfatto della risposta mentale dei ragazzi e del fatto che hanno giocato la partita che serviva. Hanno aggredito l’avversario sin dall’inizio e questo approccio lo può avere solo una squadra che sta bene psicologicamente e fisicamente".

Sul piano degli indisponibili precisa: "Saranno tutti a disposizione tranne Nagy. La sua assenza sarà pesante perché ha una grande capacità di subentrare che non tutti hanno. Il modulo di gioco non si discosterà quindi molto dal solito. D’altronde non possiamo pensare di mettere in difficoltà una squadra come il Sassuolo solamente con un cambio di modulo". Chi sostituirà il centrocampista ungherese? "Bandinelli è un centrocampista completo che può giocare con tutti e non è la classica mezzala. All’andata hanno giocato Cassata, Bandinelli ed Esposito e hanno fatto una bella partita".

Qualche parola la riserva anche su Reca e Vignali: "Reca ha giocato benissimo e deve continuare così perché ha le potenzialità per fare bene. Anche Vignali, che è un giocatore dotato di grande intelligenza, ha disputato una grande partita". Non mancano i sorrisi quando, parlando di Elia, viene definito un giocatore dalle caratteristiche atalantine: "Ad Elia manca Gasperini per essere un giocatore da Gasperini, perché purtroppo io non lo sono. Quello che posso dire è che sta facendo molto bene a prescindere dal gol".

Tra le ipotesi di gioco ci potrebbe essere lo spostamento di Mateju all’esterno: "Ci potrebbe stare. Quello che è importante è che abbiamo quattro esterni che stanno facendo bene". Sull’importanza della sfida chiarisce: "Nel calcio tutte le partite sono importanti e valgono tutte alla stessa maniera. Noi scenderemo in campo come sempre per provare a vincere". I tifosi non faranno mancare il proprio sostegno con un "Picco" vicinissimo al sold-out: "Sono fattori che incidono tantissimo e che ci spingono a fare sempre meglio. Lo stadio poi si presta perché i tifosi sono molto vicini e sembra che ci siano accanto. Il pubblico farà quindi la propria parte, ma starà a noi dare grandi soddisfazioni".

Ilaria Gallione