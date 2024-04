Nuoto. Pioggia di medaglie. Rari Nantes premiata

Annate d’oro quelle del 2012 e del 2013 per la Rari Nantes Spezia, che dopo aver ottenuto una pioggia di medaglie nella stagione 2023 in competizioni di nuoto pinnato, con pinne e monopinna, sia a livello regionale che nazionale (il bottino complessivo è di 15 medaglie d’oro, due di argento e nove di bronzo) sono stati premiati nella sede Fipsas La Spezia alla presenza del presidente della sezione, Maurizio Mazza e dell’assessore allo sport del Comune di Spezia, Marco Frascatore. Questi i nomi dei talenti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla federazione: Filippo Benini (cinque ori e un bronzo), Devon Faggiano (un bronzo), Martina Giusti (quattro ori e un bronzo), Isabella Iacono (un bronzo), Maria Vittoria Menoni (un oro, un argento e un bronzo), Pietro Montanari (due bronzi); Alessandro Moscatelli (un bronzo), Adele Papini (un bronzo), Nicole Zambarda (tre ori, un argento e un bronzo), Leonardo Zola (un oro). E anche per i più giovani, la società presieduta da Alberto De Luca, con i dirigenti Simone Menoni e Matteo Benini festeggia.

"La soddisfazione è massima – commentano dalla Rari Nantes – se si pensa che la nuova disciplina del nuoto pinnato, insieme a quella del nuoto salvamento è nata da non più di due anni e risultati importanti non si sono fatti attendere. Tutto e questo è sato reso possibile grazie al responsabile tecnico del nuoto pinnato e salvamento Franco Muscarà che porta avanti un importante lavoro insieme agli allenatori Matteo Benini, Antonio D’Aria, Yari Di Feo, Eleonora Navalesi e Marzia Maineri, grazie a cui riesce a far esprimere al meglio i giovani nuotatori".

C.T.