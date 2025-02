Oltre 1200 tifosi sugli spalti del ’Braglia’. Rammarico per il pari, tanta fiducia nel futuro: "E’ mancata la vittoria ma restiamo in corsa»

"Amarezza per il mancato successo, ma il nostro Spezia è vivo e può puntare alla Serie A. E siamo stati penalizzati dalla direzione arbitrale". I tifosi bianchi, pur delusi dai tre punti svaniti al ‘Braglia’, guardano oltre: "Ora riempiamo il ‘Picco’ nel match contro il Catanzaro". Concetti ripresi da Roberto Zito del gruppo Sonà per le Aquile: "C’è rammarico per la mancata vittoria, Kouda si è divorato il gol al 95’. Spezia dominante, specie nel primo tempo, un peccato aver preso quel gol su calcio d’angolo. Pio Esposito semplicemente devastante, un po’ in ombra Salvatore. Direzione di gara? Negativa, l’espulsione di Beyuku era evidente e anche il rigore ci poteva stare. Due punti persi, però non facciamo drammi, speriamo di arrivare al confronto diretto contro il Pisa con tre punti di svantaggio. Ora riempiamo il Picco per il match contro il Catanzaro". Presente al ‘Braglia’ Nicoletta Giani: "Prendiamoci questo punto, anche se grida vendetta quel tiro di Kouda respinto sulla linea. Le Aquile hanno per molti tratti della partita dominato gli avversari, avrebbero dovuto capitalizzare al meglio la gran mole di gioco creata. Grave l’errore della mancata espulsione di Beyuku e della non concessione di un calcio di rigore ai bianchi: così non va bene. Ritroviamoci ora, in diecimila al ‘Picco’, per continuare ad alimentare il sogno". Amaro in bocca anche per Paolo Lugarini: "Da 24 anni vivo in provincia di Modena, ma il cuore batte sempre per le Aquile, non potevo mancare sugli spalti del ‘Braglia’. Dopo il gol di Pio Esposito, lo Spezia ha difettato in lucidità in zona gol. Poi un altro gol subito su calcio d’angolo, stanno diventando un po’ troppi. Sono due punti persi, considerando le difficoltà del Modena, anche se il punto non è da disdegnare nell’economia del campionato. Teniamo presente che al ‘Braglia’ il Pisa ha perso. Non attacchiamoci agli errori di Pezzuto, ma la mancata espulsione di Beyuku pesa come un macigno, avrebbe potuto cambiare il volto della gara. Ci auguriamo da qui in avanti che le direzioni di gara non siano così negative". Chiude Fabio Bisogno: "La delusione per la mancata vittoria c’è perché lo Spezia ha padroneggiato. Recriminazioni a non finire per la mancata espulsione di Beyuku, i pisani si sono lamentati con l’Asssociazione arbitri, noi cosa dovremmo dire dopo Modena o gli errori arbitrali nei match contro Mantova e Bari? Dobbiamo continuare a credere fortemente, tutti insieme, nella promozione diretta: riempiamo il ‘Picco’ contro il Catanzaro".