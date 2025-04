ORDINE PUBBLICO. Obbligo di ’tessera’ per i tifosi doriani residenti a Genova

Dopo un’altra riunione del Gos, svoltasi ieri mattina, lo Spezia ha dato il via libera alla vendita dei tagliandi riservati ai tifosi della Sampdoria nel settore ospiti. Da rilevare che il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, sottolineando i possibili rischi di ordine pubblico, ha espresso dubbi, alle autorità competenti, circa l’opportunità di aprire le porte ai tifosi doriani (a Genova, agli spezzini, era stata vietata la trasferta): alla fine si è optato per questa soluzione che prevede una serie di rigide disposizioni nella vendita dei biglietti (prezzo fissato in 22 euro) tali da garantire idonei livelli di sicurezza. Per inciso, i sostenitori blucerchiati residenti in provincia di Genova, sulla scorta di quanto stabilito dall’Osservatorio, potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti e solo se possessori di fidelity card Sampcard.

C’è la possibilità, per i non residenti nella provincia di Genova, di acquistare i biglietti nel settore ospiti della curva Piscina senza alcuna limitazione. La vendita sarà attiva solo nei punti vendita fisici Vivaticket del territorio, non online. I i richiedenti dovranno esibire, al momento dell’acquisto dei tagliandi, un documento di identità che ne attesti l’effettiva residenza e, i residenti nella provincia di Genova, la Sampcard originale.

Fabio Bernardini