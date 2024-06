Parla Michelangelo Minieri, procuratore del tecnico. "Nessun dubbio sulla permanenza di D’Angelo»

"D’Angelo allo Spezia? Mai stato in discussione dopo la salvezza. Nessuna offerta è mai arrivata e io non ho mai parlato con nessuno se non con la società e il mio assistito...".

Con queste poche e chiare parole, il procuratore Michelangelo Minieri del mister spezzino Luca D’Angelo fa chiarezza sul rinnovo spazzando via le voci che parlavano di dubbio sul restare o meno alla guida degli aquilotti per la prossima stagione. Insomma ufficialmente, se ce ne fosse stato bisogno, D’Angelo allunga fino al 2026 e con lui si programmerà un campionato più tranquillo dello scorso e con prospettive certamente interessanti per i tifosi e la squadra.

I tifosi ora possono stare tranquilli perché il primo tassello è stato posto. Ora si lavorerà sulla squadra per dare al mister ciò che ha chiesto e che serve per migliorare i risultati dello scorso campionato. L’area tecnica, Macia e Melissano stanno lavorando per discutere sui tanti calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico, sui rientri dai prestiti e sull’acquisizione di chi serve al mister. Il tutto in piena sintonia di vedute, seppur come avvenuto nei giorni scorsi, con confronti di normale dialettica.

Le priorità come confermato durante la presentazione della copertura della curva, è la conferma di Nagy, e la valutazione sulle richieste di Reca e Verde. A parte il Panathinaikos che riscatterà Dragoswki, Zurkowski e Bastoni con l’Empoli sono priorità. Ma la squadra ha una ottima base e su quello si cercherà di dare a D’Angelo ciò che ha chiesto. Tutti in sintonia con area tecnica e proprietà. E quindi i tifosi devono stare tranquilli che nessuno scappa e nessuno andrà via.

Marco Zanotti