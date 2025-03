Per l’attacco c’è Di Serio. In mediana fiducia a Kouda

La SpeziaOltre 9500 tifosi bianchi si ritroveranno, domani sera, nella casa comune del ‘Picco’ per sostenere gli Aquilotti nella ‘battaglia’ contro il Brescia. Alle ore 12 di ieri erano oltre 8500 gli sportivi in possesso dei tickets di accesso allo stadio, contando anche i circa trecento sostenitori bresciani. A inizio gara, però, il clima sugli spalti non sarà ribollente come sempre, perché i ragazzi della Ferrovia hanno annunciato che entreranno in curva solo dopo otto minuti come segno di protesta contro le recenti diffide. Nella fase iniziale del match prevarrà, dunque, un silenzio assordante e surreale, nonché uno spazio vuoto al centro della Ferrovia. I bianchi dovranno prepararsi psicologicamente a questa atmosfera inusuale del ‘Picco’, potendo contare sul consueto sostegno canoro nei residui 80 minuti e oltre di gara. Dal punto di vista tecnico mister D’Angelo, che oggi risponderà ai cronisti nella consueta conferenza stampa pre partita, sarà alle prese con non pochi problemi di formazione, stante le assenze importanti di Salvatore Esposito e Vignali, che si sommano a quelle di Soleri e Sarr. Con l’aggiunta del probabile forfait di Degli Innocenti, non ancora al meglio. In difesa, davanti al portiere Chichizola, giocheranno l’ex Brescia Mateju (vinse un campionato di Serie B nelle fila delle Rondinelle), Hristov e Wisniewski, con Elia e Reca come ‘quinti’. Al centro della mediana Nagy sarà chiamato agli straordinari, supportato ai lati da Kouda e Bandinelli. In attacco, al fianco di Pio, potrebbe essere rilanciato Di Serio che siglò il suo unico gol stagionale, cinque mesi fa, proprio contro la formazione lombarda nel match di andata. Difficile che Lapadula sia schierato titolare, visto che l’attaccante rientrerà solo oggi dalla sua esperienza con la Nazionale peruviana dove ha totalizzato solo 17’ di gioco nelle gare contro la Bolivia e il Venezuela. Sarà una partita dal sapore particolare per Pio Esposito che nella città di Brescia ha vissuto fin da adolescente e alla quale è molto legato, come affermato in una recente intervista rilasciata a La Nazione: "Sono molto affezionato a Brescia, ci ho vissuto per tredici anni, lì ho moltissimi amici e la mia famiglia. Ovviamente sono legatissimo a Spezia perché è stata la città delle prime volte: l’esordio nel professionismo, il mio primo gol tra i ’grandi’, perfino la patente". Sugli spalti del ‘Picco’ vi sarà sicuramente anche il patron Paul Francis, che era presente anche a Cesena. Prima del match l’ex aquilotto Nicola Padoin apporrà la firma su un pannello fotografico a lui dedicato ed entrerà nella Hall of Fame del club bianco. Nel derby contro la Sampdoria toccherà all’ex capitano Claudio Terzi.