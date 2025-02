PERACCHINI. "Noi l’unica squadra sempre ’scudettata’»

"Siamo l’unica squadra in Italia a portare cucito sulla maglia lo scudetto tutti gli anni". Non manca una punta di orgoglio nelle parole di Pierluigi Peracchini nella triplice veste di sindaco, presidente della Provincia e... tifoso dello Spezia. "Questa squadra è un momento di magia per i tanti bambini che ogni domenica vanno allo stadio con i genitori. Lo scudetto del ’44 è un momento storico". Alla nuova proprietà FC32 e a Paul Francis "gli auguri da parte della nostra amministrazione. Quando mi sono insediato come sindaco, siamo riusciti a trattenere a Spezia l’imprenditore che ci ha poi portati in A. Lo stadio era vecchio, ma abbiamo mantenuto le promesse rimettendolo a nuovo", anche con l’impegno economico messo in campo dalla famiglia Platek.