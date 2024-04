PRIMAVERA. Spezia, che beffa. Pescara fa pari al 97’

Pescara

PESCARA: Zandri, Braccia, Aloisi (77’ Palazzese), Gatto (86’ Di Francesco), Usufi, Giannini, Masala (86’ Schiattarella), Diabate, Zeppieri, Bakhouch, Palumbo. All. Stella.

SPEZIA: Plaia, Manfrone, Piccioli (63’ Raineri), Scartoni, Benvenuto, Garzia (73’ Bordin), Campana, Loffredo, Fontanarosa (73’ Garibotto), Lachowicz (63’ Tognoni), Di Giorgio. All. Vecchio.

Arbitro: Barrata di Rossano. Marcatori: 6’ Campana, 10’ Di Giorgio, 13’ Palumbo (rig.), 97’ Diabate.

PESCARA – Amarissimo pareggio della Primavera aquilotta contro il Pescara in terra abruzzese. I bianchi passano in vantaggio al 6’ con Campana, per poi raddoppiare quattro minuti dopo con bomber Di Giorgio, al suo diciottesimo gol in campionato. I padroni di casa riducono le distanze al 13’ con un rigore di Palumbo. Proprio all’ultimo minuto del recupero arriva il pareggio ad opera di Diabate, un’autentica beffa per i ragazzi di mister Beppe Vecchio.

Fabio Bernardini