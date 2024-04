PRIMAVERA. Spezia va a bersaglio. Vittoria a Crotone

CROTONE

1

SPEZIA

2

CROTONE: Greco, Tarantino, Loiacono (20’ Galardo), Tosto, D’Amora, Pirozzi (56’ De Gennaro), Coscia, Terrasi (85’ Riezzo), Voncina (85’ Ferraj), Aprile, Ambrogio (56’ Poerio). All. Lomonaco.

SPEZIA: Plaia, Manfrone (64’ Mandfrone), Bertoncini, Scartoni (64’ Piazza), Benvenuto, Grazia (68’ Suattoni), Ranieri (64’ Monteverde), Campana, Garibotto (75’ Bordin), Piccioli, Di Giorgio. All. Vecchio.

Arbitro: Vailati di Crema.

Reti: 30’ Aprile, 49’ Campana, 87’ Monteverde.

CROTONE – Spezia corsaro a Crotone. I bianchi, dopo un primo tempo incolore, hanno imposto nella ripresa la legge del più forte dominando gli avversari. Padroni di casa in vantaggio alla mezz’ora con capitan Aprile che realizza in mischia. Il pareggio al 49’ ad opera di Campana, abile a piazzare la sfera all’angolino basso alla sinistra del portiere. Il gol della vittoria per le Aquile arriva all’87’ con Monteverde. Da registrare una traversa colpita da Garibotto al 1’.

Fabio Bernardini