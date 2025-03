Primavera. Spezia vola in Calabria, test-verità a Cosenza

Dopo il Crotone, il Cosenza. Lo Spezia Primavera guidato da mister Claudio Terzi, dopo la vittoria per 1-0 conseguita sabato scorso al ’Ferdeghini’ contro il Crotone, cerca oggi conferme in Calabria al cospetto del Cosenza. L’obiettivo dei giovani Aquilotti è la vittoria al fine di alimentare un percorso virtuoso che li possa portare in zona playoff, ora distante quattro punti. Sarà uno scontro diretto, visto che anche il Cosenza ha gli stessi punti dello Spezia, 28. Con una vittoria i bianchi si lascerebbero quindi alle spalle i rossoblù calabresi, scalando la classifica. Il match si disputerà oggi pomeriggio, alle 14,30, al centro sportivo ’Marca’ di Cosenza. Ad arbitrare la gara, l’Aia ha designato Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Romaniello e da Luca Chianese, entrambi della sezione di Napoli. Nel prossimo turno di campionato, i bianchi saranno nuovamente impegnati lontani dalle mura amiche, nella trasferta sul campo del Benevento. Queste Le altre partite della giornata e gli arbitri designati: Ascoli-Avellino (Panici di Aprilia), Crotone-Benevento (Lascaro di Matera), Pescara-Frosinone (Striamo di Salerno), Napoli-Monopoli (Di Mario di Ciampino), Palermo-Pisa (Boccuzzo di Reggio Calabria), Perugia-Bari (D’Agnillo di Vasto), Salernitana-Ternana (Pacella di Roma).

F.B.