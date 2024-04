PRIMAVERA. Uno Spezia mai domo. Bertoncini gol al 95’

Spezia

SPEZIA: Plaia, Attuoni (66’ Monteverde), Bertoncini, Scartoni, Benvenuto, Garzia (75’ Lachowicz), Raineri (75’ Bordin), Loffredo (66’ Campana), Fontanarosa (56’ Garibotto), Piccioli, Di Giorgio. All. Vecchio.

BENEVENTO: Nunziante, Di Martino, Fierro (72’ Polverino), Avolio, Panzarino, Guerra (72’ Frasca), Penque (83’ Squillante), Donatiello, Francescotti, Carriola (83’ Politi), Rossi (76’ Esposito). All. Rocco.

Arbitro: Andeng Tona di Cuneo. Marcatori: 4’ e 75’ Rossi, 27’ Fontanarosa, 95’ Bertoncini.

LA SPEZIA – Ciò che il calcio leva, restituisce. Due settimane fa gli Aquilotti di mister Vecchio si leccavano le ferite per il mancato successo a Pescara, raggiunti al 97’, ieri a gioire sono stati i ragazzi in maglia bianca con la rete del pareggio contro la vice-capolista Benevento arrivata al 95’ ad opera di Bertoncini. Ospiti in vantaggio al 4’ con Rossi, il pareggio al 27’ ad opera di Fontanarosa. I sanniti vanno sul 2 a 1 sempre con Rossi al 75’, ma al 95’ Bertoncini riequilibra le sorti dell’incontro.

Fabio Bernardini