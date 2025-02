Promozione e prima categoria. Scontro di vertice al ’Tanca’ tra Marolacquasanta e Casarza

Ventunesima giornata all’insegna dei derby è quella che si disputerà oggi pomeriggio nel girone B di promozione. Infatti si terranno ben tre derby provinciali, tra i quali spicca quello tra Tarros Sarzanese, sesta in classifica, ed il Canaletto quarto. Gli altri due sono Forza e Coraggio-Don Bosco e Beverino-Follo. Nella ventesima giornata del girone D di prima categoria, dopo i tre anticipi di ieri, vi sarà l’attesissimo scontro diretto del Tanca tra le due capoliste Marolacquasanta e Casarza Ligure. Da seguire anche il derby di Castelnuovo tra Castelnovese e Colli che è anche un importante scontro diretto per la salvezza. In seconda categoria girone F, invece, il campionato si ferma per una domenica per poi riprendere il 23 febbraio prossimo.

Promozione Forza e Coraggio-Don Bosco (Tanca ore 15 arbitro Hamouda della Spezia, assistenti Gioia Dainese e Filangieri di Chiavari), Intercomunale Beverino-Follo (Colombo Beverino 15 arbitro Sandri della Spezia, assistenti Abdi ed Atzei di Chiavari), Tarros Sarzanese-Canaletto Sepor (Luperi Sarzana 15 arbitro Ugolini della Spezia, assistenti Fara e Cannella di Genova), Levanto-Calvarese (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Esposito della Spezia, assistenti Angelotti della Spezia e Baldi di Chiavari), PSM Rapallo-Magra Azzurri (Macera Rapallo 15 arbitro Schenone, assistenti Biggi e Agresta tutti di Genova).

Prima categoria Atletico Casarza Ligure-Romito Magra (giocata ieri), Brugnato-Cogornese (giocata ieri), Segesta-Riomaior (giocata ieri), Amegliese Iron Fox-Lavagna (La Ferrara Ameglia 10.30 Lenzi della Spezia), Castelnovese-Colli (Castelnuovo Magra 10.30 Conti di Genova), Marolacquasanta-Casarza Ligure (Tanca 11 Bruzzone di Genova), Riccò Le Rondini-Cadimare (Cevasco San Benedetto 14.30 Castellucci della Spezia), Santerenzina-Bolanese (Falconara San Terenzo 15 Campodonico di Chiavari).