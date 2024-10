Pubblico caloroso, squadra forte e...Verde: "Spezia attento, a Salerno non sarà facile"

L’Arechi come il Picco, due stadi molto ’sudamericani’ dove il pubblico fa sentire la sua spinta e tutto il suo calore. A Salerno (domani, ore 15) lo Spezia avrà un avversario in più in un match già reso difficile dall’innegabile forza del team granata, che le Aquile però dovranno affrontare con la stessa determinazione vista finora, come sottolinea mister Luca D’Angelo.

Che avversario troverà lo Spezia?

"La Salernitana ha tanti giocatori di alto livello tecnico e noi dovremo essere bravi ad approcciare nel modo migliore questa partita non facile, soprattutto restare attenti e concentrati quando avranno loro il possesso palla".

Nella sua carriera di calciatore e allenatore ha già giocato a Salerno: che ricordi ha?

"Ho sempre trovato un pubblico molto caloroso e un campo difficile: noi dovremo dimostrare di essere capaci di giocare davanti a così tanti tifosi. Questo aspetto deve darci forza, sarà importante isolarci dal ’fattore campo’ e fare la nostra partita".

Due mesi fa la sfida in Coppa Italia persa all’Arechi di Salerno ai calci di rigore: cosa è cambiato e cosa vi portate dietro da quella partita?

"Quella sera lo Spezia ha fatto una bella prestazione, ma quella di domani sarà giocoforza una sfida diversa: due mesi fa si trattava di Coppa Italia, stavolta è campionato, dovremo essere più bravi rispetto alla prestazione offerta quella sera, della quale resta il grande rammarico per la sconfitta subita ai calci di rigore".

Nella Salernitana troverete l’ex aquilotto Daniele Verde: che ricordi ha di lui?

"Daniele è un ragazzo stupendo dal punto di vista umano e un giocatore fortissimo, cui sono molto legato. Ha dato tanto allo Spezia e sarà sicuramente un piacere rivederlo. Molti dei nostri giocatori poi lo conoscono bene, sapranno quindi come cercare di limitarne il raggio d’azione".

Dall’attacco della Salernitana a quello dello Spezia: ha tutte le punte a disposizione?

"Sì, stanno tutti bene e sono pronti a questa partita. I nostri attaccanti hanno la capacità di sapersi esprimere sempre al meglio, anche chi entra a partita in corso lo fa con l’idea giusta da mettere in campo. Poi valuteremo come giocare in base all’evoluzione della partita"

A proposito di attaccanti, come sta andando Di Serio?

"Lo vedo bene, sta dimostrando grande forza e continuità. E’ bravo ad andare a recuperare palloni importanti sia nei match in casa che in trasferta".

Si torna in campo dopo due settimane di sosta, qual è la situazione della squadra?

"Kouda e Aurelio tornano a disposizione, sta bene anche chi è reduce dagli impegni con le varie nazionali".