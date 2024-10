Quarta vittoria in casa e ottavo risultato utile. L’emozione di mister D’Angelo dopo la gara

di

Osannato dalla Curva Ferrovia, mister Luca D’Angelo ha tradito un briciolo di emozione in sala stampa: "Un privilegio quel coro dei tifosi, ringrazio la nostra gente per la costante vicinanza che ci elargisce il giorno della partita e quotidianamente con i continui complimenti e applausi. È importante che ci sia unione di intenti tra tutto lo Spezia e l’ambiente perché nei momenti duri della partita si avverte, c’è una bella sintonia tra tutte le componenti". Sul momento magico della sua squadra, il tecnico aquilotto non si è scomposto: "L’umiltà è la base di ogni squadra che voglia fare qualcosa di buono. Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo rischiato solo nel finale con il palo, per il resto la squadra ha fatto la partita che serviva. Eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita molto dura sul piano fisico. I miei giocatori stanno facendo molto bene, dobbiamo fare ancora molta strada, i ragazzi lo sanno". Il discorso è poi scivolato sui singoli: "Salvatore Esposito è il centrocampista che ha giocato di più, l’ho visto stanco, mi sembrava giusto mettere gente più fresca. All’uopo ho inserito Falcinelli perché ci poteva dare quella qualità in assenza di Salvatore, partendo da mezzala per fare poi l’attaccante. La sosta ci darà la possibilità di recuperare al meglio tanti giocatori come Kouda e Aurelio".

Entusiasta Pio Esposito, al suo quarto gol stagionale, fresco di convocazione con la Nazionale U21: "Io segno in tutti i derby (ndr. ride), mi manca solo la Sampdoria. Abbiamo fatto una grandissima partita, all’insegna della voglia e della determinazione, con il ‘Picco’ che è stato come sempre decisivo. Sono molto contento, dobbiamo continuare così, riuscire a non perdere mai in questa categoria è fondamentale. È, altresì, decisiva la consapevolezza dei nostri mezzi, siamo giocatori forti, la continuità del mister e di tanti giocatori sono aspetti fondamentali, la nostra vera arma è l’umiltà". Raggiante Luca Vignali: "La nostra identità è quella di non mollare mai, essere sempre concentrati fino all’ultimo minuto e adattarsi alle esigenze della squadra. Ho avuto la fortuna di vivere gruppi bellissimi, ricordo quello della promozione in Serie A, quello di quest’anno un po’ me lo ricorda, anche perché si è ricreata la magia con i nostri tifosi. Spero di sbloccarmi il prima possibile in zona gol, l’importante è comunque fare risultato. Riusciamo a gestire bene questa classifica, stiamo tutti con i piedi per terra, un aspetto che non ci dovrà mai mancare fino alla fine stagione. Giusto vivere sulle ali dell’entusiasmo ma con moderazione".