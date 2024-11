Riparte l’iniziativa organizzata dal club di Via Melara dedicata alle scuole del territorio. Gli alunni di Baccano e Romito alla scoperta del Picco

Dopo il successo dell’anno anno, torna anche per questa stagione l’iniziativa “Scuole al Picco”, uno dei punti saldi degli eventi targati Spezia Calcio, che vede il Club di Via Melara aprire le porte del proprio stadio per ospitare gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. L’evento, patrocinato dal Comune di Spezia, nel primo appuntamento ha visto protagonisti gli studenti delle scuole primarie di Baccano e Romito, oltre che i componenti del consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Arcola, accompagnati dal vicesindaco Gianluca Tinfena. In un’edizione del tutto nuova, considerata la recente inaugurazione della Tribuna “Campioni del 1944”, i giovanissimi hanno potuto vivere un’avventura a 360° all’interno del nido delle Aquile, tra storia, tradizione e grande divertimento. Tante le novità pensate per questa edizione, impreziosita dalle diverse attività programmate nella nuovissima zona hospitality, a cominciare dal modulo storico di Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), per contestualizzare al meglio le indimenticabili gesta dei Campioni del ‘44 e dell’allora presidente Coriolano Perioli, per poi proseguire con le testimonianze dello storico speaker spezzino Federico La Valle, toccando non solo il significato della maglia bianca, ma anche la storia del tifo in riva al Golfo dei Poeti, con i suoi personaggi e i suoi aneddoti, sempre caratterizzati dal grande orgoglio di essere quotidianamente accanto alla squadra della propria città. Momento ormai iconico di “Scuole al Picco”, il grande quizzone a premi sulla storia del Club, sempre condotto dallo speaker aquilotto e che vede i giovani studenti sfidarsi sulla storia attuale e recente dello Spezia Calcio.

Immancabile il momento tour all’interno degli spazi più esclusivi dello stadio: dagli spogliatoi al tunnel di ingresso in campo, dove i bambini hanno potuto imitare i loro beniamini, fingendosi per un giorno calciatori pronti a calcare il manto erboso del Picco. Il tour dell’impianto ha visto anche la visita delle aree media, dalla sala stampa alla sala lavoro giornalisti, fino alla tribuna stampa, posta sulla sommità della Tribuna “Campioni del 1944”.