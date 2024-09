Sassuolo-Spezia 0-0, nel match di vertice poche le occasioni

Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – Finisce in parità a Reggio Emilia tra Sassuolo e Spezia, in un match contratto, con poche occasioni. Gli spezzini mantengono l'imbattibilità e accorciano sulla capolista Pisa, mantenendo a distanza il Sassuolo. Un buon pareggio, pensando alla prossima sfida casalinga contro la Reggiana.

Non c'è dall'inizio, tra i bianchi, capitan Hristov per problemi fisici e al suo posto ecco Wisniewski, sulla fascia, facendo spostare Mateju, mentre tutti confermati dopo il poker alla Carrarese tranne Soleri sostituito da Di Serio.

Al Mapei stadium, Spezia e Sassuolo iniziano a duellare a centrocampo poi il primo tiro arriva all'8' con Pio Esposito che spara alto, così come un minuto dopo la conclusione di Iannoni dall'altra parte. Una grande occasione per Di Serio al 14', ma il suo colpo di testa e spalla sul passaggio di Vignali dalla destra, è sul fondo. Ancora Di Serio spreca al 23' dopo l'assist di Wisniewski, a tu per tu con Moldovan, mandando sull'esterno della rete. Pure Paz, al 28', non centra lo specchio da posizione però più defilata. Rischiano grosso, però, gli spezzini al 34' ma Thorstvedt calcia debolmente dopo aver ricevuto a Laurentié a centro area e Gori raccoglie facile. Il portiere si distende, poi, sulla propria sinistra per bloccare la staffilata da fuori di Muharemovic, poi il tempo si chiude con i tiri murati di Salvatore Esposito e Bandinelli.

Dopo l'intervallo il Sassuolo presenta un cambio in difesa (Paz-Toljan), poi al 1' subito l'ex Mulattieri va al tiro ma è ben piazzato Gori sul palo e blocca. Dall'altra parte, nel secondo corner della gara, Moldovan viene chiamato direttamente in causa. Al 7' Di Serio devia alto la punizione di Salvatore Esposito nel cuore dell'area. Poi Moldovan devia in corner il sinistro di Di Serio, dopo aver scambiato con Pio Esposito. Ci pensa Gori a salvare il risultato al 21' anticipando Laurentié, servito da Toljan dalla fascia destra. Sotto porta viene murato al 37' Soleri dopo l'errore in uscita di Moldovan. Poi, poco altro prima del triplice fischio.

Sassuolo-Spezia 0-0

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Paz (1' st Toljan), Muharemovic, Romagna; Doig, Iannoni, Boloca, Thorstvedt (37' st Obiang); Pierini (14' st Volpato), Mulattieri (14' st Russo), Laurentié. A disp. Satalino, Ghion, Pieragnolo, Moro, D'Andrea, Odenthal, Antiste, Lipani. All. Grosso.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Vignali, Cassata (15' st Nagy), S. Esposito (26' st Candelari), Bandinelli, Reca (35' st Elia); P. Esposito (15' st Soleri), Di Serio (26' st Colak). A disp. Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Falcinelli, Benvenuto, Hristov, Giorgeschi. All. D'Angelo.

Arbitro: Piccinini di Forlì (assistenti Giallatini di Roma 2 e Emmanuele di Pisa, quarto uomo Frasynyak di Gallarate; Var Miele di Nola, Avar Prontera di Bologna).