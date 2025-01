SETTORE GIOVANILE. La Primavera rallenta la corsa del Frosinone. E’ pari al Ferdeghini

SPEZIA 0 FROSINONE 0

SPEZIA: Leonardo, Nicolai, Baldetti (72’ Banti), Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio (82’ Cassano), Lorenzelli (82’ Felici), Fontanarosa, Franchetti Rosada (73’ Vannucci), Ferrazza (53’ Insignito). (A disp Tortorella, Fantinati, Martinelli, Kalushi, Arrighi, Vicari). All. Terzi.

FROSINONE: Dosso, Diallo (67’ Luchetti), Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Stoyanov, Grosso, Dixon, Ferizaj (79’ Baptista), Befani (61’ Schietroma). (A disp. Barone, Giora, Cellupica, Reali, Antonellis, Borgia, Fiorito, Colafrancesco, Centra). All. Pelosi

Arbitro: Diop di Treviglio.

LA SPEZIA – La Primavera dello Spezia ferma la capolista Frosinone nel match giocato ieri mattina al ‘Ferdeghini’. Gli Aquilotti hanno giocato una partita a viso aperto, senza timori reverenziali per la differenza di valori in campo, certificata dai 14 punti di vantaggio in classifica dei ciociari. Nel corso della prima frazione di gioco i giovani in maglia bianca, allenati dall’ex capitano dello Spezia Claudio Terzi, danno sfoggio di un buon possesso palla, anche se poco efficace in zona gol, mentre gli ospiti si vedono soprattutto per pericolosi contropiedi. Sono proprio gli Aquilotti ad andare vicinissimi alla rete del vantaggio, al 45’, grazie ad una splendida punizione del talentuoso Garzia, che lambisce il palo a portiere battuto.

Nella ripresa entrambe le formazioni schiacciano sull’acceleratore per fare propria la partita. Proprio allo scadere del match sono i laziali ad andare vicinissimi al gol con una conclusione a botta sicura del canadese Dixon, ma il portiere Leonardo (ingaggiato dal responabile del settore giovanile Beppe Vecchio dall’Urbetevere) si supera, blindando la porta, con una parata a dir poco strepitosa. Non è stato il solo intervento decisivo, quello di Leonardo, classe 2007, senza dubbio il migliore in campo tra i bianchi. Lo Spezia sale a 25 punti in classifica, a due punti dalla zona playoff, il Frosinone a 39.

Fabio Bernardini