Solidarietà. Aquile in visita ai bimbi di pediatria

Ieri mattina si è rivisto a Follo Arkadiusz Reca, di rientro dalla Polonia. Il difensore, nonostante i test fisici svolti in terra natìa abbiano dato esiti confortanti, ha svolto un lavoro personalizzato. Molto difficile una sua convocazione per il match con l’Ascoli. Per quanto riguarda Kouda, procede il suo reinserimento in gruppo, mister D’Angelo dovrebbe tornare a iscriverlo nella lista dei convocati. Dopo Cipot e Plaia, ieri è poi rientrato alla base Pio Esposito, reduce dall’esperienza con la Nazionale Under 21 (in panchina nel match con la Turchia). Oggi sarà la volta di Nagy (ha giocato 45’ nella gara Kosovo-Ungheria 2-0) e Hristov. Non solo calcio ma anche solidarietà per lo Spezia Calcio. Ieri pomeriggio, gli Aquilotti Luca Vignali, Pietro Candelari, Luca Moro e Salvatore Esposito si sono recati in visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia per augurare una buona Pasqua ai piccoli ospiti ricoverati. I giocatori, ricevuti dalla dottoressa Maria Franca Corona e dal suo staff, hanno portato in dono uova pasquali e gadget.

Fabio Bernardini