"Solite carenze sotto porta"

Masticano amaro i tifosi bianchi per l’ennesima occasione persa dallo Spezia in quel di Brescia. "Un vero peccato il successo sfuggito di un soffio per errori sotto porta. E c’era un rigore su Di Serio non rilevato. Comunque, non molliamo, tutti al ‘Picco’ contro il Palermo". Un po’ di delusione nelle parole di Alessandro Maggiorelli: "Lo Spezia ha disputato un’ottima partita, ma resta l’atavico problema della sterilità offensiva. Clamorosi i gol divorati da Di Serio e Kouda. Dispiace commentare poi l’ennesimo errore arbitrale su quella trattenuta a Di Serio che sarebbe valsa il rigore, speriamo che gli episodi girino a favore nelle ultime tre partite. Le speranze di salvezza diretta si complicano un po’ dopo la vittoria dell’Ascoli e il mancato successo dei bianchi a Brescia che sarebbe stato meritato. Ora tutti al ‘Picco’ contro il Palermo, non molliamo". Dello stesso avviso Luca Vergassola. "Lo Spezia ha disputato un’ottima prestazione contro la settima forza del campionato, la differenza in campo non si è vista, la partita l’hanno condotta i bianchi. Purtroppo la squadra non riesce a essere incisiva sotto porta. Ci aspettano tre partite difficili, ma con la grinta vista a Brescia, speriamo di farcela a conquistare la salvezza. Riempiamo lo stadio contro il Palermo".

Gli fa eco Loreno Cecchi: "C’è il rammarico per l’ennesima occasione persa, è la solita squadra carente sotto porta, che poi è il vero problema di tutta la stagione. E manca anche un po’ di fortuna. Lo Spezia avrebbe meritato il successo, ora bisognerà sperare, nelle ultime tre gare, che il vento giri un po’ a favore dei bianchi. Trasciniamo le Aquile alla vittoria contro il Palermo". Recrimina Nicoletta Giani: "Anche a Brescia c’era un rigore sacrosanto non fischiato, sono avvilita perché è l’ennesimo episodio contrario che va di pari passo con gli errori sotto porta degli Aquilotti. La situazione è complicata, nelle ultime tre partite bisogna sperare che lo Spezia realizzi ciò che non è riuscito nell’arco dell’intero campionato. Noi tifosi dobbiamo fare il nostro riempiendo il ‘Picco’. La salvezza è un obbligo, poi a fine campionato si tireranno le somme sui tanti errori commessi dalla società".

Fabio Bernardini