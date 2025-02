Sotto gli occhi di Francis. Spezia, assalto al Catanzaro. In tribuna la nuova proprietà

Tutti in coda per le emozioni, quelle forti e vere, che solo chi è innamorato dello Spezia può provare. Il match tra le Aquile e il Catanzaro, in programma oggi al ‘Picco’ (il via alle ore 15, arbitra La Penna) sarà un concentrato di sensazioni forti e sentimenti puri che sono propri di chi ha sogni, speranze e cuore in marca bianca. Saranno in diecimila sugli spalti, ad attestare l’amore eccezionale degli spezzini per i colori bianchi, come rimarcato da mister D’Angelo: "Spezia è sempre stata una piazza molto calda, è una soddisfazione e un fattore molto importante per tutti noi avere il nostro stadio sempre pieno". D’Angelo che, per la prima volta, ha accennato alla sfida a distanza con il Pisa, ieri vittorioso contro la Juve Stabia per 3-1, con annesse vibranti proteste dei campani per una espulsione, un rigore dubbio e un gol-fantasma. "Espulsione e rigore inesistenti, hanno cambiato la partita: anche il divieto ai tifosi è stata una scelta discutibile, l’ennesima beffa e mancanza di rispetto" il duro j’accuse a fine gara del presidente dei campani Andrea Langella.

Al Picco a corollario dello spettacolo sugli spalti, ci saranno i momenti indimenticabili dei ricordi. Inevitabile la commozione quando lo speaker Federico La Valle ricorderà l’ex dirigente e tifoso doc Pino Sciumbata che è scomparso proprio all’antivigilia della sua partita del cuore, lui che era catanzarese doc e spezzino di adozione. Brividi anche per il ritorno dell’ex mister dello Spezia Sergio Carpanesi al ‘Picco’ e la sua investitura nella Hall of Fame del club bianco: prevista la consegna di una maglia a lui intitolata da parte della dirigenza aquilotta.

Una grande festa popolare che avrà un ulteriore picco quando il cantautore spezzino Riccardo Borghetti, per celebrare l’inaugurazione della copertura della curva Ferrovia, suonerà il vecchio inno ’Oh eh Spezia’. A corollario la presenza sugli spalti del vice presidente Paul Francis, del consigliere Federico Mari e degli investitori della Fc32 Glenn Lovett e Justin Kenna. Lo spettacolo si rifletterà anche sul terreno di gioco dove si affronteranno le due squadre che, negli ultimi cinque turni di campionato, hanno avuto il miglior rendimento (11 punti), secondo solo a quello del Sassuolo (12). D’Angelo non potrà contare su Elia, Sarr, Soleri e Bertola, recuperati Di Serio e Nagy. Rientrerà in difesa Mateju, possibile l’inserimento di Kouda a centrocampo, confermati in attacco Lapadula e Pio. Infine, una notizia di mercato: Beck sarà riscattato dall’Esbjerg.

Fabio Bernardini