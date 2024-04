Spezia alla prova della capolista. A Parma non è ’mission impossible’

"Nessun limite, solo orizzonti". Il motto che fu il cavallo di battaglia di mister Vincenzo Italiano nella sua esperienza da tecnico dello Spezia, dovrà essere interpretato alla lettera dagli Aquilotti in questo rush finale di campionato, a partire dal match odierno contro la capolista Parma al ‘Tardini’ (ore 16,15, arbitra Collu di Cagliari). I bianchi, per mantenersi in quota salvezza, raggiunta per la prima volta dopo 32 partite, dovranno realizzare l’impresa di portare a casa punti pesantissimi, pur al cospetto di una squadra molto forte qual è la capolista Parma. L’unico modo per violare il ‘Tardini’ 52 anni dopo (benaugurante, per gli amanti della cabala, il successo firmato da Perico proprio di questi tempi, il 23 aprile 1972) sarà quello di disputare la classica partita perfetta, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche da quello mentale. Ergo, occorreranno nervi saldi, anche in presenza di possibili situazioni di difficoltà, bandendo ogni sorta di paura. Lo stesso mister D’Angelo ha ammesso la necessità di disputare una prestazione superlativa, invocando una maggiore forza mentale ai suoi uomini: "Dobbiamo convivere con le tensioni e le paure della classifica, non dobbiamo farci schiacciare da questa situazione ma affrontarla. Servirà la voglia di spingere forte in ogni gara, cercare punti sia in casa che in trasferta, credo che la squadra ne sia consapevole". La scossa di adrenalina vincente Nikolaou & C. dovranno attingerla dal buon girone di ritorno disputato con 18 punti totalizzati in 13 partite, da una crescita evidente pur al netto di qualche passo falso fisiologico e dalla spinta eccezionale degli straordinari tifosi aquilotti che, anche oggi, saranno in massa sugli spalti del ‘Tardini’ per sostenere i colori bianchi. Un migliaio i tifosi spezzini che varcheranno la Cisa a bordo di mezzi propri e di quattro pullman organizzati dal gruppo Belini frizzanti, Cavatorti e gruppo Bullone.

Dal punto di vista tattico, il tecnico aquilotto ha confermato il cambio del sistema di gioco, con il passaggio al 4-3-3 (o 4-3-2-1), anche alla luce del 4-2-3-1 adottato dal Parma. Davanti al portiere Zoet, si profila una linea difensiva composta da Mateju sulla destra, Hristov e Nikolaou centrali, Elia sulla sinistra. In cabina di regia sarà riproposto Salvatore Esposito, coadiuvato dall’inamovibile Nagy e da Cassata come mezzali. Il tridente offensivo vedrà Falcinelli punteros, assistito dagli esterni Verde e Kouda (in ballottaggio con Jagiello, tornato nella lista dei convocati dopo il forfeit contro il Lecco). Sul fronte offensivo da non scartare, in corso d’opera, l’opzione Cipot. Tra i disponibili si rivedranno Di Serio e Reca, ovviamente ancora alle prese con una condizione atletica non ottimale visto la lunga assenza. Out Crespi, Muhl e Wisniewski, ai quali si aggiunge lo squalificato Bandinelli. Un occhio di riguardo ai cartellini dovranno averlo i diffidati Nikolaou, Bertola e Falcinelli in vista del derby con la Sampdoria del 20 aprile.

Fabio Bernardini