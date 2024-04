Spezia attento alla trappola Lecco: "Partita da vincere, non sarà facile"

Contro il Lecco lo Spezia ha un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la bella prova contro l’Ascoli ora occorre dare continuità e cercare di portare a casa i punti necessari per continuare a cercare la salvezza senza passare dai playout. Lo Spezia non hai mai smesso di allenarsi per preparare al meglio questa sfida.

Settimana ’corta’ quindi. Come sta la squadra e chi sarà a disposizione?

"La squadra sta bene, abbiamo recuperato. Reca non sarà ancora disposizione ma dalla prossima rientrerà in gruppo. Kouda è pronto".

La vittoria con il Lecco che carica ha dato? Che possibilità ci sono di uscire dalle zone difficili?

"La vittoria ci ha dato morale, serviva per l’autostima".

Parliamo di attacco, di Cassata e Falcinelli

"Cassata rientra. Falcinelli sta bene, gli manca il gol ma lui è un ragazzo intelligente che sa che lavorare per la squadra e come fare un gol"

Con il Lecco solo vittoria?

"Giochiamo per vincere come sempre, sarà difficile anche perché non sappiamo il modulo del Lecco e quindi dovremo essere bravi ad interpretare bene le situazioni. Ma siamo certi che la prestazione ci sarà".

Il Lecco è comunque una squafdra difficile da affrontare.

"Sappiamo che è una buona squadra, ha problemi di classifica ma gioca sempre a calcio e quindi verrà con grande determinazione. Starà a noi interpretare la partita".

Con l’Ascoli si è visto Bandinelli più incisivo, più vicino alla porta e da qui uno Spezia più pericoloso.

"Bandinelli ha fatto bene, siamo stati sempre pericolosi a sinistra anche con Jagiello, sono arrivati gol e assist. Sono contento dei giocatori che ho a disposizione, la partita è lunga e i cambi sempre determinanti"

In sala stampa viene poi chiesto come ’evitare i cali di tensione visti contro la Feralpi’. E qui D’Angelo, nel rispondere, si inalbera un po’.

"Basta con queste domande! la Feralpi vince spesso: lo ha fatto a Modena, con il Parma, a Cremona e a Palermo. Non ci sono stati cali di tensione, con noi hanno vinto perché sono stati bravi. Le mie squadre non hanno cali di concentrazione: possono giocare male, ma mai per questo motivo. Abbiamo sbagliato e perso. La Feralpi adesso è una mina vagante. Le partite che abbiamo perso lo sono state per nostre colpe".

Dove si deciderà la partita?

"Credo nell’intensità di gioco. Se riusciremo a farlo abbiamo buone possibilità di vincere".

Ultima battuta sui tifosi, che vi accompagneranno con la scooterata...

"I tifosi ci sono e saranno sempre vicini. E il Picco sarà determinante come sempre".

Probabile formazione (3-4-1-2): Zoet, Matjeu, Hristov, Nikolaou, Vignali Nagy Esposito Cassata, Elia, Verde, Falcinelli.

Marco Zanotti