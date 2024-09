Spezia, vittoria incredibile: in dieci e senza il portiere. Battuto il Cesena ed è primo posto

La Spezia, 1 settembre 2024 – Una partita incredibile. Lo Spezia vince in casa con il Cesena ribaltando in sei minuti, nel finale, una partita che altrimenti sarebbe andata persa. Una vittoria di carattere quella delle Aquile che erano andate sotto 0-1 a inizio gara. Poi una partita difficile, in cui la squadra spezzina ha provato senza successo a riemergere.

Ma nel finale cambia tutto. Al minuto 84 la rete di Soleri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi una serie di falli e l’infortunio del portiere Sarr. Lo Spezia, che ha finito i cambi, si ritrova in dieci, con il ruolo di estremo difensore ricoperto da Soleri.

Sono nove i minuti di recupero visto tutto quello che è accaduto. E proprio a recupero ormai scaduto arriva il gol di Bertola di testa. Il Picco impazzisce per una vittoria insperata e clamorosa. Lo Spezia piazza il suo quarto risultato utile su quattro partite. E soprattutto conquista la testa della classifica momentanea insieme a Pisa e Juve Stabia. D’Angelo e i suoi fanno un capolavoro.

Il tabellino

Spezia-Cesena 2-1

Spezia Calcio: Sarr, Wisniewski (63’ Vignali), Esposito S., Nagy, (46’ Bandinelli) Esposito F. (66’ Soleri), Di Serio, Aurelio (46’ Cassata), Candelari, Mateju, Hristov, Bertola. All. D’Angelo.

Cesena: Pisseri, Curto (78’ Prestia), Ciofi, Mangraviti, Adamo, Berti, Calò (91’ Ceesay), Bastoni (78’ Francesconi), Donnarumma, Antonucci (70’ van Hooijdonk), Kargbo. All. Mignani. Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.

Marcatori: 5’ Berti (C), 85’ Soleri (S), 99' Bertola (S)