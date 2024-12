Spezia come una famiglia. Uniti per ripartire insieme

Famiglia Spezia. Il club aquilotto ha postato ieri sui social un’immagine emblematica che dà l’idea del clima che si respira a Follo: Salvatore Esposito, Pietro Candelari, Pio Esposito, Nicolò Bertola e Edoardo Soleri con le mani unite, a simboleggiare la compattezza che regna sovrana nel gruppo aquilotto. A corredo Antonio Colak, Petko Hristov e Halid Djankpata sorridenti. Lo Spezia, dopo la sconfitta di Palermo, riparte da queste certezze, ovvero dal forte spirito di gruppo che il condottiero D’Angelo è riuscito a trasmettere ai suoi guerrieri. Tra i protagonisti c’è la consapevolezza che per rialzare immediatamente la testa e alimentare il sogno della Serie A, mai pronunciato pubblicamente con le sole eccezioni di Pio Esposito e Nagy, occorrerà risfoderare, nel match contro il Cittadella, il motto ‘Tutti per uno, uno per tutti’. Ergo, i bianchi dovranno ricorrere a quell’aggressività e quella cattiveria agonistica profuse in quantità industriale da oltre tre mesi, riproponendo l’ennesima prestazione da ‘Picco’, spinti da un pubblico che ancora una volta sarà al loro fianco con entusiasmo e passione. Ovviamente gli Aquilotti, privi di Kouda e Vignali, dovranno anche far valere la loro superiorità tecnico-tattica nei confronti dei veneti, certificata dai numeri: Spezia terzo in classifica con trenta punti e la migliore difesa del campionato con dieci gol subiti, Cittadella ultimo con soli tredici punti, il peggior attacco del campionato con dieci gol realizzati e la seconda peggiore difesa del torneo con ben 24 gol subiti.

Mister D’Angelo, per scardinare la difesa dei veneti, orfana di Angeli, Negro e Pavan, si affiderà alla coppia di attacco Colak-Pio Esposito che aveva fatto benissimo nella gara contro il Sud Tirol. Pio, vice capocannoniere del torneo con sette gol, è in uno stato di forma strepitoso; Colak ha dimostrato di essere un valore aggiunto con la sua classe sopraffina, la sua esperienza, i suoi movimenti sintesi di intelligenza tattica. Un panzer che ha brillato di luce propria a Castellammare con un gol bellissimo, per poi andare vicinissimo al bis con il Sud Tirol quando il suo colpo di testa è incocciato contro il palo. Del resto l’esperienza e il curriculum (173 gol in carriera) del tedesco naturalizzato croato parlano da solo e sono tali da assicurare gol e qualità alla squadra bianca. Tornerà con ogni probabilità dal primo minuto anche Reca sulla fascia sinistra, con Elia dirottato sul versante opposto. Quest’ultimo è in ballottaggio con Mateju, qualora D’Angelo decida di schierare a fianco a di Wisniewski e Hristov, il giovane Bertola. Scontata la conferma in cabina di regia di Salvatore Esposito, con quattro giocatori in ballottaggio nei ruoli di mezzala: Nagy, Cassata, Bandinelli e Degli Innocenti.

