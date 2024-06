Spezia, è Raimondo il nome nuovo in attacco. Ma per “l’azzurrino“ c’è tanta concorrenza

Quella in corso sarà una settimana interlocutoria in casa Spezia, con Eduardo Macia (ancora all’estero) e Stefano Melissano che concentreranno la loro attività sulle operazioni in uscita, alle quali faranno seguito le entrate. La strategia operativa dei dirigenti aquilotti verte prioritariamente sulla concretizzazione delle cessioni di Bartlomiej Dragowski, Emil Holm, Szymon Zurkowski, Simone Bastoni, Daniele Verde, Dimitrios Nikolaou, Arkadiusz Reca, Mirko Antonucci, Raimonds Krollis, Joao Moutinho, Laurens Serpe. Non trascurando, ovviamente, le opportunità riguardanti i nuovi innesti sul quale Macia e Melissano, in pieno accordo con Luca D’Angelo, hanno già le idee molto chiare. Per quanto riguarda Dragowski, il trasferimento al Panathinaikos andrà a buon fine sulla base di poco più di due milioni di euro, restano solo da limare alcuni dettagli. Per Holm continua a essere forte il pressing del Bologna, che pur di accontentare mister Italiano è disposto ad assecondare le richieste del club bianco per una cifra intorno agli otto milioni di euro, non oltre. Magari inserendo nell’affare l’attaccante della Nazionale Under 21 Antonio Raimondo, classe 2004, 9 gol lo scorso anno con la Ternana, di proprietà del club rossoblù, gestito dal procuratore Giuseppe Galli. Un giocatore che Macia e Melissano avevano già cercato nel gennaio scorso quando il Bologna si era fatto avanti per Amian. Per inciso, non si tratta di un obiettivo semplice da raggiungere perché l’entourage del giocatore cercherà di piazzarlo in Serie A, con il Parma che si è già fatto avanti. In Serie B, l’attaccante ravennate è richiesto anche da Frosinone e Sampdoria. Restano, ovviamente, d’attualità le piste ben più praticabili di Edoardo Soleri del Palermo (nella trattativa potrebbe essere inserito Daniele Verde, che piace anche al Brescia), Filippo Pittarello del Cittadella (interessa anche al Sud Tirol e al Benevento) e Gabriele Artistico ex Virtus Francavilla.

Su Holm permangono reali gli interessi della Juve, nel caso non andasse in porto il passaggio di Di Lorenzo in Piemonte e dell’Inter, qualora si andasse alla rottura con Dumfries. Proprio il club nerazzurro ha esercitato il controriscatto di 500mila euro per Pio Esposito, che interessa al Genoa e al Cagliari. Melissano continua, poi, i colloqui con il ds empolese Gemmi per Zurkowski e Bastoni, anche se in Toscana, in questo momento, la priorità è la scelta dell’allenatore. Da evidenziare, a scanso di equivoci, che Salvatore Esposito e Salvatore Elia (cercato in Eredivisie) resteranno allo Spezia. Solo a fronte di offerte irrinunciabili, al momento non pervenute, il club bianco è disposto a sedersi al tavolo delle trattative. Infine, soddisfazione per Bertola, ancora titolare con la Nazionale Under 21 nel match vinto contro la Francia U20 al Torneo di Tolone che è valso il terzo posto.

Fabio Bernardini