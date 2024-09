Spezia, ecco la proposta di rinnovo a Bertola. A Cosenza derby in famiglia fra i fratelli Hristov

Neanche il tempo di assaporare la grande vittoria di sabato contro il Frosinone, in un ‘Picco’ straordinario per passione e calore che è già tempo di proiettarsi al difficile match di domani sera, al Marulla di Cosenza. Mister D’Angelo opererà un po’ di turn-over, considerando che domenica prossima è in programma il match casalingo contro il Cesena. Davanti a Sarr, saranno confermati Mateju, Hristov e Bertola. A centrocampo il tecnico potrebbe mettersi a specchio del Cosenza rinunciando a Bandinelli, schierando Elia, Nagy, Salvatore Esposito e Aurelio. Possibile l’impiego di Di Serio e Calzolari sulla trequarti, con Soleri punta centrale. Sarà un match dal sapore particolare per Petko Hristov, il cui fratello gemello Andrea milita nel Cosenza e, ovviamente, per l’ex tecnico delle Aquile Massimiliano Alvini. Nei bianchi sarà assente Kouda, nei calabresi mancheranno gli infortunati Gyamfi e Sgarbi, in aggiunta a Marras. Parallelamente, prosegue il lavoro del ds Stefano Melissano sul fronte mercato. Detto che si respira cauto ottimismo per l’ingaggio del centrocampista Halid Djankpata dell’Everton, sul quale hanno posto le loro attenzioni anche il Milan, la Juve e il Torino, a tenere banco in queste ore è l’offerta che lo Spezia ha presentato ieri agli agenti di Nicolò Bertola per il rinnovo del contratto fino al 2028, con adeguamento importante dello stipendio.

Essendo Bertola un prodotto del settore giovanile, lanciato dallo Spezia nel calcio che conta, la speranza dei dirigenti aquilotti è che accetti la proposta di rinnovo in modo da dare la possibilità al club bianco di monetizzare dalla sua cessione il prossimo anno. Peraltro, in caso di fumata bianca, il club non andrà su un altro centrale perché l’obiettivo è dare maggiore spazio al giocatore carrarese, in modo da valorizzarlo al meglio. Continua poi il pressing del Limassol per Muhl (il giocatore ci sta ancora pensando), mentre per Reca potrebbe profilarsi l’ipotesi Frosinone. Occhi puntati, poi, verso Parma per Rachid Kouda, la cui cessione sollecitata dalla proprietà, a cifre più basse rispetto a quelle che si sarebbero potuto realizzare a fine stagione, è necessaria per la sostenibilità gestionale. Il giocatore resterebbe, comunque, nei ranghi in prestito. Infine, lo Spezia ha prelevato a titolo gratuito, dal club lettone del Liepajas, il centrocampista Marks Dambis, classe 2008. Sarà inserito nella formazione Under 17. Ingaggiati a costo zero anche gli attaccanti Alessandro Chira, classe 2009, proveniente dalla Volpiano Pianese e Enea Sponza, classe 2009, ex Fiorentina, che saranno aggregati con la formazione Under 16.

Fabio Bernardini