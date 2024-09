L’arbitro del match di domani sera. Largo ai giovani, dirige Di Marco

Dopo due arbitri di grande esperienza in A e B (Manganiello e Pezzuto) a dirigere la terza partita dello Spezia sarà un arbitro più giovane, ma che ha già debuttato in Serie A: il ’fischietto’ designato per Cosenza-Spezia di domani sera è Davide Di Marco, 33enne imprenditore, in forza alla sezione arbitri di Ciampino. Di Marco Ha iniziato la sua carriera nel 2005, dopo la gavetta nei campionati regionali lazionali nel 2015 il debutto in D dove è rimasto fino al 2019 per passare poi alla Can C, categoria in cui milita fino al 2023, dirigendo la finale playoff Lecco-Foggia e chiudendo l’anno col premio come miglior arbitro della C. Nell’estate 2023 il passaggio alla Can con l’esordio in B in Ternana-Sampdoria alla prima giornata, il 15 aprile del 2024 poi il grande salto con l’esordio in A nel match Fiorentina-Genoa. Quest’anno in A ha diretto Inter-Lecce. A Cosenza Di Marco avrà come assistenti Paolo Laudato di Taranto e Andrea Niedda di Ozieri, quarto ufficiale di gara Domenico Castellone di Napoli (arbitro della Can C), al Var Federico Dionisi dell’Aquila, Avar Gianpiero Miele di Nola.