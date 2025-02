Spezia, grande occasione. Battere il Palermo al Picco per andare a 2 punti dal Pisa

Venerdì il closing che ha inaugurato una sorta di Rinascimento aquilotto a livello societario, oggi la grandissima occasione per i bianchi di avvicinarsi al secondo posto in classifica, vista la clamorosa sconfitta casalinga del Pisa con il Cittadella (0-1, gol di Pandolfi all’83’). Una vittoria delle Aquile nel match odierno al ‘Picco’ contro il Palermo (il via alle 15) nel giorno in cui la curva Ferrovia sfoggerà il nuovo look della copertura, completerebbe il cerchio di un weekend perfetto. Il tutto impreziosito dalla riproposizione del vecchio inno ‘Si può fare’ nel riscaldamento, prima del tradizionale ‘Non siete soli’: una bella iniziativa dell’area comunicazione e marketing. Si prefigura un match vietato ai deboli di cuore, una gara da ’Luca e undici contro tutti’, per dirla come il celebre motto coniato negli anni ‘70 dal mitico tifoso Franchino Capozza, autore dello striscione che fece la storia nell’era aquilotta di mister Sonetti ("Nedo e undici contro tutti"): D’Angelo e i suoi uomini dovranno vestirsi dell’armatura di guerrieri per vincere la difficile battaglia contro la corazzata Palermo, guidata dagli ex Nikolaou e Ceccaroni. Al fianco di Chichizola & C. 11mila tifosi, pronti a scendere in campo per trascinare i loro beniamini al successo. L’obiettivo è vincere per portarsi a -2 dal Pisa, anche in vista dello scontro diretto fra un mese esatto al ’Picco’. "Servirà una partita di grande livello - ha detto D’Angelo - avremo di fronte una squadra importante, rafforzata dal mercato".

Il tecnico aquilotto pur nella consapevolezza delle difficoltà della gara, ha espresso fiducia sulla forza della sua squadra, trascinata da uno stadio che sarà una bolgia: "L’apporto dei nostri tifosi è molto importante, erano tanti anche a Cittadella e lo saranno ovviamente in casa, un fattore davvero determinante specialmente in uno stadio come il nostro che si presta in maniera eccezionale al gioco del calcio e a far sentire la passione dei tifosi ai calciatori in campo". Quattro le assenze importanti negli aquilotti: gli infortunati Sarr, Nagy, Soleri e lo squalificato Bandinelli. Tornerà a disposizione il bomber Pio Esposito, vice capocannoniere del campionato con 11 gol che, con ogni probabilità, sarà affiancato da Lapadula, "un giocatore molto forte, grande acquisto da parte della nostra società". La linea difensiva sarà invariata, con Chichizola tra i pali, Wisniewski, Hristov e Mateju centrali, supportati ai lati da Elia e Reca. Scontata la presenza in cabina di regia di Salvatore Esposito, coadiuvato da Vignali e Degli Innocenti.

Fabio Bernardini