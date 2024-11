Spezia, il campo sintetico un avversario in più: "Dobbiamo adattarci, attenti alla Juve Stabia"

Ancora in maglietta nonostante le basse temperature, Luca D’Angelo ("sono uomo di mare") è pronto a restare così anche al ‘Romeo Menti’ dove domani affronta la Juve Stabia, per bissare il successo in Campania (dopo quello di Salerno).

Come è andata la settimana?

"Ci siamo allenati bene e sappiamo che la partita non è semplice. Cassata è recuperato, Aurelio rientrerà dopo la sosta".

Un campo in sintetico, contro chi ha dato del filo da torcere alle big...

"Dovremo cercare di adattarci il prima possibile a quel tipo di terreno. La Juve Stabia è forte, ho visto i match contro Pisa, Sassuolo e Cremonese e mi ha fatto davvero una buona impressione".

Cosa teme in particolare?

"È una squadra che sta bene in campo ed è abituata a giocare sul sintetico, con uno stadio dal tifo caloroso".

Kouda è recuperato, può essere l’arma in più l’attacco?

"Sì, confermo, è totalmente a posto, può partire tra i titolari o subentrare. Adesso sta bene dal punto di vista atletico".

Ha preparato qualcosa per un’eventuale marcatura asfissiante su Salvatore Esposito?

"Non so come ci affrontaranno. Però, noi abbiamo la possibilità di sopperire se dovessero fare qualcosa particolare su quel nostro giocatore. E lui stesso sta ampliando il suo modo di giocare, proprio perché lo conoscono e cercano di limitarlo".

Degli Innocenti, dopo la recente buona prova, ancora tra i titolari?

"Ha giocato bene ed è pronto per giocare subito o subentrare".

Sarà una gara speciale per i due fratelli Esposito, che hanno a Castellammare di Stabia le loro radici. Un motivo in più per esaltarsi o sarà un freno?

"Difficile rispondere. Li ho visti abbastanza tranquilli in settimana. Sarà una partita importante per Salvatore e Pio, conoscono tante persone, che li andranno a vedere, però da professionisti quali sono, devono riuscire a incanalare le emozioni. In campo servono anche mentalità e freddezza: non ci saranno problemi per nessuno dei due da quel punto di vista".

Dopo alcune partite non al meglio, Nagy è tornato sui suoi livelli...

"È un giocatore di grandissimo rendimento, perciò ce lo teniamo stretto".

Nonostante la grande fiducia, Di Serio ha segnato soltanto 1 gol

"A Brescia ha giocato una buona partita, contro il Modena è entrato quando lo Spezia si è un po’ ritratto indietro, ha faticato un po’ di più come tutti a livello offensivo. E’ in un momento di forma buona, lavora tanto per la squadra, sono molto soddisfatto di lui".

Marco Magi