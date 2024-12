Spezia, il “sogno Serie A“ fa tappa a Bari

A Bari per continuare ad alimentare il sogno della Serie A e stabilire il record di punti nell’anno solare. Il tutto nel solco della storia. Oggi pomeriggio, al San Nicola di Bari (il via alle 15, arbitra Pairetto), gli Aquilotti andranno alla ricerca dell’ennesima impresa: vincere per restare nella scia delle prime in classifica e consacrarsi come la squadra che in B, nel corso del 2024, ha totalizzato il maggior numero di punti (65) uno in più del Pisa impegnato, questa sera, a Genova con la Sampdoria.

Per promuovere le ambizioni la truppa di mister D’Angelo si affiderà agli aspetti che l’hanno resa grande: agonismo, organizzazione di gioco, unità e tecnica. Con l’aggiunta dei ricorsi storici se è vero che proprio in questi giorni, esattamente il 28 dicembre 2014, lo Spezia di Nenad Bjelica sbancò Bari per 3-0 con reti di Bakic, Catellani e Canadjija. "Al San Nicola la squadra darà sicuramente battaglia", ha rilanciato D’Angelo, nella consapevolezza di avere un gruppo fortissimo, reduce da un girone di andata strepitoso con ben 38 punti totalizzati.

Un ruolino di marcia che non ha cambiato il modo di pensare del tecnico: "Pisa e Sassuolo sono partiti con ambizioni di altissima classifica, noi dovremo pensare partita dopo partita". In Puglia, lo Spezia dovrà far fronte a tre assenze importanti: out gli infortunati Vignali e Kouda e lo squalificato Hristov. Non ci sarà il portiere Crespi che, a gennaio, andrà in prestito in C al Caldiero Terme.

Gli unici movimenti in uscita previsti sono quelli di Di Giorgio (che andrà in prestito in C) e, forse, di Salva Ferrer, se deciderà di partire. Se poi qualche giocatore chiederà di essere ceduto, lo Spezia valuterà. Nessuna operazione in entrata è al momento, programmata.

Capitolo formazione: D’Angelo potrebbe optare per il 3-4-1-2, andando a specchio con gli avversari. A guardia dei pali è scontata la conferma di Gori, in difesa Mateju, Wisniewski e Bertola, con Elia e Aurelio sugli esterni. Salvatore Esposito coordinerà la manovra, affiancato da Cassata, con Candelari in posizione ibrida di mezzala all’occorrenza trequartista. In attacco Pio Esposito, sarà affiancato da uno tra Soleri, Falcinelli e Di Serio. Al seguito dei bianchi circa 200 tifosi, molti dei quali hanno già raggiunto il capoluogo pugliese per incontrarsi con gli amici baresi.

Fabio Bernardini