Spezia inarrestabile nel derby. Carrarese travolta con un poker . Pio Esposito ed Elia protagonisti

CARRARESE 0 SPEZIA 4

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve (23’ Chiorra); Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli (46’ Giovane), Schiavi, Cicconi (52’ Belloni); Shpendi (60’ Palmieri), Cherubini; Finotto (46’ Cerri). (A disp. Mazzi, Coppolaro, Bouah, Capezzi, Maressa, Falco). All. Calabro.

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Nagy (33’ Bandinelli), Esposito S., Degli Innocenti (63’ Candelari), Reca (74’ Aurelio); Kouda (63’ Falcinelli), Esposito F. (74’ Ciolak). (A disp. Mascardi, Leonardo, Ferrer, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata). All. D’Angelo.

Arbitro: Sozza di Seregno; assistenti Lombardo di Cinisello e Tegoni di Milano; quarto ufficiale Ancora di Roma 1; Var Manganiello di Pinerolo; Avar Muto di Torre Annunziata.

Reti: 20’ e 48’ pt Esposito F., 49’ Kouda, 59’ Elia.

Note: spettatori 3602 incasso di 46.692 euro; angoli 4-3; ammoniti Kouda, Shpendi, Esposito F., Oliana, Schiavi, Vignali; recupero 4’ e 2’.

CARRARA – Quattro squilli nel derby (come all’andata) per rialzare la testa dopo un filotto di risultati così così. Lo Spezia sceglie la partita più attesa dalla tifoseria per dare una risposta forte e tornare a sorridere. La vittoria nel derbyssimo allo stadio dei Marmi di Carrara è netta nel risultato e nei contenuti, alla luce della superiorità mostrata dalle Aquile. Prestazione corale da 10 e lode da parte di tutti con note di merito per Pio Esposito (doppietta), Kouda e lo scatenato Elia, autentica spina nel fianco nella difesa marmifera. Quattro urla nel silenzio dello Stadio dei Marmi dove ad esultare è solo lo sparuto manipolo di spezzini in curva ospiti, una quindicina tutti non residenti fra Spezia e Massa Carrara. Da parte loro gli azzurri di Calabro mettono invece in mostra la consueta grinta, provano a imbrigliare il gioco dello Spezia ma in attacco Finotto e Shpendi trovano ben pochi spazi. Pronti-via e il derby si infiamma subito quando nel giro di 60 secondi prima Pio Esposito cade in area sulla pressione di Oliana, poi sul rovesciamento di fronte è Shpendi a reclamare per un contatto. Nel frattempo a centrocampo si accende una mischia fra giocatori sedata con autorevolezza da Sozza. Da lì in poi è lo Spezia a creare le occasioni maggiori già al 5’ con un rasoterra di Pio Esposito neutralizzato da Bleve. All’11’ Elia dà inizio al suo personalissimo show, sulla cross invitante Pio Esposito manda il pallone di poco fuori. Ancora Elia protagonista al 15’ questa volta con un’azione personale e tiro rasoterra parato. Ma è il preludio al gol del vantaggio nato da un’incursione di Elia sulla destra, Cicconi nel tentativo di contrastarlo scivola e sull’assist Pio Esposto insacca di testa. E’ il primo gol subito su azione dalla Carrarese allo stadio dei Marmi.

La reazione della Carrarese è tutta in un colpodi testa di Zanon su cross di Cicconi, poi è ancora Spezia pericoloso con la parata di Chiorra su tiro di Degli Innocenti. Altro parapiglia fra giocatori al 33’, a farne le spese sono Pio Esposito e Shpendi ammoniti entrambi. Al tramonto del primo tempo la netta superiorità territoriale dello Spezia è certificata dal raddoppio di Pio Esposito servito dal fratello Salvatore, a sua volta innescato dal colpo di tacco del solito Elia. In avvio di ripresa la Carrarese, con Cerri al posto dello spento Finotto, parte a mille chiudendo lo Spezia in area, ma su un’azione di calcio d’angolo un lungo rilancio imbecca Kouda che a campo aperto ha la meglio su Oliana e firma lo 0-3. Una mazzata per la Carrarese che alza definitivamente bandiera bianca quando al 59’ Elia suggella la sua prestazione mettendo di testa sotto la traversa su cross di Bandinelli. Il derby di fatto si chiude qui. Lo Spezia porta a casa tre punti e si prepara alla sfida alla capolista Sassuolo in programma venerdì sera al ’Picco’.

Claudio Masseglia