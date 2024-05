Spezia, la stagione in 90 minuti: "Squadra pronta a giocarsi tutto"

Tutto in 90 minuti. I calcoli servono a poco, occorre andare in campo e cercare di ottenere il massimo. Comunque vada stasera con il Venezia, nella peggiore delle ipotesi la permanenza in B dello Spezia passerà attraverso i playout, scongiurata invece la retrocessione diretta. Ma la serata di Spezia-Venezia inevitabilmente sarà legata in contemporanea con Como, dove i lariani ospitano un Cosenza già salvo: il risultato della gara in riva al Lago ’pesa’ su quella del ’Picco’, dove il Venezia spera in un clamoroso passo falso dei lombardi per sperare nel sorpasso in extremis e volare in A senza passare dai playoff. I diecimila tifosi aquilotti dovranno di nuovo far capire che al Picco (ore 20.30, previsto il tutto esaurito) è difficile giocare quando in ballo c’è qualcosa di importante. Insomma, saranno 90 minuti vietati ai deboli di cuore.

D’Angelo, come si prepara e si vive una partita cosi?

"Dobbiamo pensare al nostro campo e fare il meglio possibile contro un avversario molto forte, quello che succede da un’altra parte non ci deve interessare perchè non è la cosa più importante Ed è giusto cosi. Pensiamo a noi, a giocare bene. Poi vedremo".

Come affronterete il Venezia? Partirete forte sotto la spinta del ’Picco’ ?

"Anche a Cosenza volevamo partire forte e dopo quattro minuti abbiamo preso gol. Le partite cambiano sempre. Sulla carta va tutto bene, poi bisogna vedere cosa succede in campo. Siamo felici della presenza dei tifosi, cercheremo di dare il massimo".

Come sta la squadra?

"Sta bene e sa cosa serve...Nikolaou non ci sarà, vedremo le condizioni di Matjeu , decideremo poche ore prima della partita. Chi sostituirà gli assenti sarà all’altezza del compito"

Come si affronta il Venezia che ha ancora possibilità di andare in A?

"Il Venezia è una grande squadra, ben allenata, con un bravo direttore sportivo. La classifica parla da sola. Partita difficile? Anche per loro".

Parliamo della formazione...

"Elia e Reca potrebbero giocare dall’inizio o in alternativa, dipende, ma non è certo un problema. Verde? Tiene tantissimo alla maglia ed è sempre generoso. Anche per lui vale il solito discorso. Stasera si gioca in 15, quindi tutti devono dare il massimo. L’unico indisponibile è il capitano, ma so già chi potrà sostituirlo: abbiamo più soluzioni. La squadra è giovane, ma ha tanti calciatori esperti, quindi questo non sarà un problema".

Da ex calciatore, si va in campo senza pensare a quello che succede sugli altri campi o questo pensiero può pesare?

"Siamo e sono tutti professionisti, andranno in campo per ottenere il massimo da loro stessi e dalla squadra. Non si gioca pensando a quello che succede da altre parti".

