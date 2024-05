Spezia, la vittoria è in fuorigioco. Annullato il 3-2 di Vignali al 94’. Cosenza avanti due volte con Tutino. Reca ed Elia firmano il pareggio

Al termine di una partita vietata ai deboli di cuore, lo Spezia pareggia a Cosenza e si giocherà tutto all’ultima giornata, in un drammatico testa-coda con il Venezia, ancora in corsa per la A diretta, specie se il Cosenza a Como dimostrerà la stessa combattività vista con gli Aquilotti. Di fronte ai Lupi, in campo più per un buon congedo dai propri tifosi che per reali speranze play-off, che sfumano sin da subito per gli altri risultati, D’Angelo cambia modulo (dal 3-4-3 al 4-3-3) e tre pedine rispetto a mercoledì, con Elia, Vignali e Falcinelli che lasciano spazio a Reca, Bandinelli e Pio Esposito. Passano appena 5’ e i padroni di casa segnano: fallo di Nikolaou su Tutino ai 25 metri e perla del bomber cosentino, la cui punizione scavalca la barriera insaccandosi sotto l’incrocio. Lo Spezia reagisce subito: cross di Verde per Pio Esposito, colpo di testa fuori. Antonucci è un altro rispetto al periodo spezzino e al 10’ è pericoloso al termine di un’azione insistita. Al 13’ Mihai di pugno respinge una punizione di Verde, al 15’ Hristov colpisce l’esterno della rete su punizione di Salvatore Esposito. L’altro ex Marras con un sombrero costringe all’ammonizione Reca, al 26’ Zoet para su testa di Meroni, al 28’è Marras a colpire l’esterno della rete su cross di D’Orazio.

Nel finale di tempo lo Spezia cresce e pareggia per vie assai tortuose: al 40’ Verde pesca al bacio Nikolaou, che spedisce fuori di poco, al 42’ Salvatore Esposito sradica palla ad Antonucci sulla trequarti e spara un bolide sul quale Micai vola deviando in corner, al 47’ Bandinelli tira dai 15 metri e Camporese si oppone col braccio largo. Il Var assegna il rigore e al 51’ Verde se lo fa deviare in corner non angolando a sufficienza sulla destra del portiere. Sugli sviluppi, si accende una mischia all’arma bianca dove la spunta Reca, che da due passi insacca di testa raccogliendo la palla respinta dalla traversa su tiro di Pio Esposito. Proteste furibonde dei cosentini, che chiedono un tocco di mano dell’attaccante o dello stesso Reca, ma il Var conferma e al 53’ abbondante le squadre vanno negli spogliatoi in un clima di grande tensione.

Con Vignali al posto di Mateju, la ripresa si apre col solito Micai che si oppone a Di Serio al 48’, un minuto dopo è Zoet che devia in corner su D’Orazio pescato da Marras. Sul cross di Antonucci, Tutino aggancia al volo di tacco e spedisce di nuovo all’incrocio. Gol sontuoso, ma nessuno stringeva sull’attaccante. Lo Spezia vede la fine sul suo viso e si getta all’arrembaggio: al 57’ Verde conclude alto un grande spunto personale, al 60’ Micai para su testa di Reca, che subito dopo esce per Elia, con Bertola che rileva Bandinelli. D’Angelo torna al 3-4-3, Micai si fa sempre trovare pronto: al 65’ su punizione di Verde, al 71’ su colpo di testa di Pio Esposito, fermando sulla linea, ma nulla può al 73’, quando Elia stoppa al volo una palla vagante dai 30 metri e la scarica all’angolino senza farle toccare terra.

Non succede più molto fino al clamoroso episodio del 94’: Vignali insacca da pochi passi su sponda di Bertola, ma il giovane difensore era in fuorigioco e il Var rimanda lo Spezia a un venerdì di passione.