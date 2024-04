Spezia, occhi sul derby . Parte la caccia al biglietto

"C’è stato un periodo del campionato in cui eravamo in una posizione di classifica peggiore, eppure io credevo molto nelle possibilità di salvarci. Ora siamo in ballo davvero e abbiamo tutte le possibilità per mantenere la categoria". Mister D’Angelo, da buon condottiero, ha ancora una volta invitato tutto l’ambiente a rialzare la testa, alimentando fiducia e speranza nella salvezza. Lo ha fatto dopo la gara contro la Cremonese quando i punti di svantaggio dalla salvezza diretta erano 6 e lo Spezia ultimo posto in classifica ("questa squadra la salviamo"), lo ha ribadito dopo la sconfitta contro la Feralpisalò, lo ha confermato a maggior ragione dopo il ko contro il Parma visto che la salvezza diretta è a un solo punto. "Ovviamente sarà dura –ha affermato il tecnico pescarese – però la squadra sta giocando bene e possiamo centrare l’obiettivo della salvezza". Allinearsi al suo positivismo è cosa giusta, pur in presenza di un calendario difficile e di criticità evidenti della squadra quali il peggiore attacco del campionato (insieme al Lecco) con soli 31 gol realizzati e una difesa colabrodo con 46 gol subiti.

Ma a 5 giornate dalla fine del campionato, sebbene sia legittimo rimarcare le innumerevoli negatività, è ancora più utile aggrapparsi agli elementi che possono aiutare a ingenerare una scossa positiva. Il Picco’ in occasione del derby con la Sampdoria, sarà come sempre un’arma in più: "Riempiamo lo stadio, vinciamo insieme il derby", il grido di battaglia dei tifosi. Ieri il club bianco ha dato il via libera alla prevendita dei biglietti: in curva Ferrovia, Piscina e gradinata i tickets saranno disponibili solo ai possessori di Eagle Card. I residenti nella provincia di Spezia e Massa Carrara, non muniti di Eagle Card, potranno acquistare i tagliandi al botteghino del ‘Picco’ domani, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19. Le linee guida stabilite dallo Spezia rispecchiano le direttive dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive che, nell’ultima determinazione, ha stabilito l’adozione in sede di Gos, della vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Genova nel solo settore ospiti, se muniti di fidelity card.

Si eviteranno in tal modo pericolosissime commistioni tra tifoserie, anche grazie a rigidi protocolli nell’acquisto online. Mister D’Angelo e i suoi uomini potranno, dunque, contare sulla spinta eccezionale del popolo bianco, d’obbligo una prova maiuscola, senza paura, da aquilotti veri. Non sarà facile considerando la squalifica di Falcinelli (probabile l’arruolamento di Pio Esposito), le assenze di Muhl e Wisniewski e le non ottimali condizioni atletiche di Di Serio (da valutare il suo utilizzo, visto il dietrofront di Parma) e Reca (Nikolaou pare nulla di serio), ma chi giocherà dovrà mettere il cuore oltre l’ostacolo non facendo rimpiangere gli assenti. Fortunatamente rientrerà Bandinelli dalla squalifica. Nella Samp certa l’assenza di De Luca, da valutare Sebastiano Esposito.

Fabio Bernardini