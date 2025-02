Spezia-Pisa, big-match all’orizzonte. Sfida a distanza fra anticipi e calcoli

Più difficile affrontare il Catanzaro in casa e il Sudtirol in trasferta, o la Juve Stabia tra le mura amiche e il Sassuolo in esterna? La doppia coppia di avversari che attendono, rispettivamente, Spezia e Pisa, prima dello scontro diretto (in programma domenica 9 marzo, al Picco, alle 15), sembra sorridere maggiormente agli aquilotti. C’è da considerare che, nel prossimo turno, gli spezzini giocheranno domenica alle 15 contro il Catanzaro, conoscendo il risultato di Pisa-Juve Stabia (in scena sabato alle 15), mentre nel turno successivo accadrà il contrario: spezzini impegnati nell’anticipo del venerdì (28 febbraio, alle 19.30) in Alto Adige e pisani sabato sul campo della capolista alle 17.15. Dopo il 2-2 nel derby del 17 agosto scorso, che ha aperto la stagione di Serie B di entrambe le formazioni, un bel percorso ha caratterizzato i due team fino ad oggi. Lo Spezia ha oscillato fin da subito tra il secondo e il terzo posto, arrivando al minimo distacco dalla vetta dopo la 14ª giornata, -1 dal Sassuolo. Il Pisa invece no, è andato addirittura meglio. I nerazzurri sono stati leader dalla 3ª alla 13ª giornata fino a quando il Sassuolo, partito come un diesel, l’ha scavalcata e dalla vetta non è più stato scalzato, portando all’oggi, ai 7 punti di vantaggio sui nerazzurri (e 11 sui bianchi). Cosa ha in più il Pisa rispetto allo Spezia, oltre ai 4 punti in classifica? Il gioco riflette quello di Inzaghi, ovvero può essere a tratti veemente, ma anche sornione in attesa della stoccata, magari un contropiede fulminante. Lo Spezia, invece, è molto forte fisicamente e chi ha provato a metterla su quel piano ne è uscito con le ossa rotte (vedi Sassuolo, per fare un esempio illustre); inoltre, oltre alle tante soluzioni in attacco, c’è a monte un gioco ragionato, con intensità costante, che, la maggior parte delle volte, passa dal centrocampo, anche se le fasce, quando gli elementi sono in vena, sono di altra categoria.

Programma. La Lega di Serie B ha diramato il programma di gare, dal 32° al 35° turno. Il derby Spezia-Sampdoria è in calendario domenica 6 aprile, alle 17.15, mentre gli aquilotti andranno a Mantova domenica 13 aprile, alla stessa ora. Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile alle 15, la scampagnata si fa al Picco, perché c’è Spezia-Cosenza, mentre venerdì 25 aprile, Frosinone-Spezia, è alle 12.30.

Prevendita. La vendita dei tagliandi per la sfida di domenica, alle 15 tra Spezia e Catanzaro, inizia oggi alle 10. La prima fase di vendita sarà dedicata alla prelazione per i possessori di Eagle Card (1 tessera - 1 biglietto) e andrà avanti fino alle 10 di venerdì. Da quel momento aprirà la vendita libera, senza obbligo di Eagle Card o altre restrizioni. I tagliandi si possono acquistare online, nei punti vendita Vivaticket e nella biglietteria sotto i Distinti, venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13; al botteghino lato Curva Ferrovia domenica dalle 10.30 alle 15.

Giudice sportivo. Squalificati per una giornata Bertola e Pontisso del Catanzaro.