Spezia punta forte sul settore giovanile. Beppe Vecchio è il nuovo responsabile

Beppe Vecchio sarà il nuovo responsabile del settore giovanile aquilotto. Eduardo Macia, dopo aver centrato con il presidente Philip Platek il rinnovo del contratto a mister D’Angelo fino al 2027, con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie A (è virale il suo appello via social ai tifosi a seguire numerosi lo Spezia in ritiro), ha proposto la candidatura dell’ex capitano dello Spezia a responsabile della ’cantera’ bianca. Una scelta destinata a ottenere ampi consensi in seno alla tifoseria che in Vecchio ha sempre visto un uomo-Spezia: il vecchio capitano di tante battaglie in Serie C, l’allenatore che in dodici anni di militanza nel settore giovanile aquilotto ha fatto crescere decine di giocatori, il tifoso che il club Orgoglio Spezzino ha nominato presidente onorario. L’uomo giusto al posto giusto che nella sua carriera di mister dell’Under 15, Under 17 e Primavera ha contribuito a far crescere tanti atleti approdati in prima squadra, impartendo loro input tecnico-tattici e senso di appartenenza. Per intendersi Vecchio ha allenato: Vignali, Bastoni, Maggiore, Giorgeschi, Morachioli, Leoncini, Candela e, ultimamente, Di Giorgio, Benvenuto, Plaia e Mascardi (per questi ultimi due Nazionali, fondamentale il contributo dello spezzino doc Andrea Ceccotti). Con Vecchio reclutato al ruolo di direttore della cantera bianca, il posto reso vacante di allenatore della Primavera sarà occupato da Claudio Terzi, mentre Davide Caliaro andrà al Modena. In tema di giovanile è di ieri la notizia del primo contratto da professionista per il centrocampista spezzino Leonardo Franchetti Rosada, classe 2007, nella scorsa stagione nell’Under 17, legatosi al club bianco fino al 30 giugno 2027.

La full-immersion di lavoro di Platek e Macia si è concentrata anche sulle dinamiche tecnico-tattiche della prima squadra correlate alle esigenze economiche, nell’ambito del progetto condiviso con mister D’Angelo. Un piano programmatico che prevede la conferma di Stefano Melissano al ruolo di ds (gradito a D’Angelo) con un contratto biennale. Per ciò che riguarda la squadra, occhi puntati sui prestiti dai quali si spera di ricavare un buon tesoretto: Dragowski (in dirittura al Panathinaikos per 2,2 milioni di euro), Zurkowski, Bastoni e Holm (rifiutato lo sconto all’Atalanta sulla cifra originaria di 8,5 milioni di euro, sullo svedese ci sono anche Juve e Lazio). Saranno ceduti Reca, Verde, Nikolaou e Antonucci. In entrata, tutto pronto per i riscatti di Nagy e Gelashvili, si attende una risposta da Zoet. In attacco si seguono: Artistico, Pittarello, Soleri.

Fabio Bernardini