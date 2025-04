Spezia-Sampdoria: Rivalità al Picco con 9 Confronti Storici

Tre volte in Serie A, una in B. Soltanto 4 volte si sono incontrati lo Spezia e la Sampdoria al Picco, l’ultima volta, proprio tra i cadetti, con uno 0-0 in cui i ragazzi di D’Angelo, il 20 aprile scorso, si lamentarono (attraverso anche il direttore generale Macia) per l’arbitraggio di Di Bello. In quell’occasione il tecnico abruzzese schierò, con schema 3-4-2-1, Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Elia, Nagy (21’ st Bandinelli), S. Esposito, Cassata (10’ st Vignali); Verde (36’ st Jagiello), Kouda (21’ st Di Serio); P. Esposito (36’ st Moro).

In ordine di tempo la prima volta, in Serie A, l’11 gennaio 2021, finì 2-1 con Terzi a portare in vantaggio i ragazzi di mister Italiano, poi il pareggio di Candreva (botta e risposta nel primo tempo) e il rigore decisivo di Nzola nella ripresa. Ancora in gennaio, ma il 23 del 2022, ci ha pensato Verde, a metà del secondo tempo a fissare l’1-0 per gli uomini di Thiago Motta.

Nella massima serie, l’ultima occasione è datata 17 settembre 2022 (con Gotti sulla panchina aquilotta) ed ancora gli aquilotti escono vincenti dal Picco, in rimonta contro una Sampdoria in quel momento ancora senza vittorie in campionato, che venivano da tre sconfitte di fila: avanti gli ospiti all’11’ con Sabiri, poi una sfortunata autorete di Murillo un minuto più tardi, mentre Nzola regola il 2-1 su assist di Holm.

Bilancio dei 9 confronti: 3 vittorie dello Spezia, 2 della Sampdoria e 4 pareggi.

m. magi

Nella foto: Pio Esposito in azione in Spezia-Sampdoria al Picco del 20 aprile 2024