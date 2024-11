Spezia sempre in partita: "Ma ora attenti al Modena"

Mai fidarsi della classifica, il rischio è di scottarsi le dita. Lo sa bene Luca D’Angelo che mette in guardia dai rischi del match di domani col Modena, quart’ultimo con 11 punti e solo due vittorie. "Eppure offre buone prestazioni – dice D’Angelo – è una squadra forte, ha fatto risultato a Catanzaro e tenuto testa al Palermo. Per questo dovremo stare attenti".

C’è amarezza per le vittorie non arrivate con Bari e a Brescia?

"Con il Bari la squadra ha fatto bene, ci sta ogni tanto non riuscire a vincere. A Brescia abbiamo un po’ abbassato la prestazione giocando meglio di loro, l’importante è mostrare sempre quell’atteggiamento. Ci sono molte cose migliorare, non siamo perfetti: ma la squadra comunque ha sempre l’approccio giusto alle partite"

Fuori Vignali e Bandinelli. Degli Innocenti è pronto per giocare dall’inizio? Sugli esterni scelte obbligate?

"Degli Innocenti si sta allenando bene è può essere utilizzato sia dall’inizio che da subentrante. Per il ruolo di esterno, Mateju e Cassata possono giocare in quella posizione. Abbiamo giocatori che possono sopperire alle assenze".

Ci sarà spazio per Falcinelli contro la sua ex squadra?

"Anche lui è pronto, si allena con costanza: può trovare spazio in questa partita".

Due punte fisiche come Soleri e Pio Esposito possono penalizzare la velocità di manovra in fase d’attacco?

"Credo che siano più preoccupati gli avversari...".

A proposito di avversari: hanno preso misure allo Spezia abbassandosi per evitare di fare giocare?

"Ogni tecnico guarda le altre squadre avversarie e cerca di trovare rimedi alle qualità".

A Brescia un gol su azione, ma la maggior parte delle reti sono arrivate da palle inattive: come se lo spiega?

"Contro il Bari abbiamo preso due pali su azione, così come poteva arrivare il gol in altre partite. In squadra ci sono giocatori forti in attacco".