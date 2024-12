Spezia sfida Sampdoria: Semplici cerca riscatto al Ferraris

Potrebbe sembrare una situazione disastrosa quella del prossimo avversario dello Spezia. In casa della Sampdoria, con fischio d’inizio del match alle 17.15, gli aquilotti domani troveranno al ’Ferraris’ una squadra appena affidata all’ex tecnico aquilotto Leonardo Semplici, che si trova a 17 punti, ovvero poco meno della metà di quanto ottenuto dai ragazzi di mister D’Angelo (che ne ha accumulati 33).

Ma la classifica corta, al di là del quarto posto, recita tutt’altro: da quella posizione, i blucerchiati, quintultimi a pari merito con Salernitana e Modena (con dietro Frosinone, Cosenza e i due fanalini Sud Tirol e Cittadella), distano soltanto 7 punti, mentre addirittura con soli 4 punti, raggiungerebbero il primo spazio libero per disputare i playoff.

Insomma, una stagione che certo non si può definire archiviata e anzi, dalla piazza genovese si attendono una risalita rapida. Tanti i record positivi che vanta lo Spezia, che fanno da contraltare a quanto di negativo espresso dai doriani, capaci, nelle ultime 5 gare, di collezionare soltanto 2 punti, contro i 12 spezzini; i migliori restano quelli del Sassuolo con l’en plein positiva (15 punti), i peggiori, gli altoatesini del Sudtirol con una serie negativa di 5 ko.

Ben 3 le sconfitte casalinghe dei genovesi (solo 8 punti in 7 gare per loro), 2 gli acuti esterni degli aquilotti (11 punti in 8 match). Difficile invece competere con la difesa diretta da capitan Hristov, la migliore della categoria, con soli 10 gol subiti, mentre la Samp ne ha incamerati ben 27 (terzultimo), lo stesso numero di reti segnate dai bianchi, 6 in più di quante realizzate dai genovesi, che comunque restano il 6° miglior attacco.

Al suo arrivo a Genova Semplici ha subito suonato la carica. "Testa bassa e lavorare, sabato ci attende una sfida difficile davanti alla nostra gente". Il nuovo tecnico blucerchiato e il suo staff hanno diretto per la prima volta la Sampdoria in una doppia seduta di allenamento. Al mattino, dopo una riunione introduttiva in sala video, lavoro atletico ed esercitazioni tattiche. Ancora tattica e partitelle al pomeriggio. Ieri invece un allenamento mattutino.

Sicuramente ci sarà una piazza calda ad attendere gli aquilotti di D’Angelo, pronti a raccogliere il guanto di sfida e a dimostrare sul campo il proprio valore, magari pure migliorando il proprio trend esterno (in quella classifica sono solamente sesti, ma primi per la percentuale di punti realizzati in casa).