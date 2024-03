Tutti al Picco con lo Spezia. Via ai ’mini abbonamenti’

"La gente ci sta dando una grande mano, riempie il ‘Picco’ nonostante la classifica. Tutto ciò è importante e per nulla banale". Le parole di stima verso il popolo bianco, pronunciate da mister D’Angelo dopo Spezia-SudTirol, descrivono perfettamente il ruolo fondamentale che il ‘Picco’ sarà chiamato a recitare in questo finale di campionato. A partire dal decisivo scontro diretto di Pasquetta contro l’Ascoli. La storia narra di una squadra, quella aquilotta, che in 118 anni di storia ha legato a doppio filo il suo destino con quello della sua gente, un cordone ombelicale inscindibile che ha determinato imprese più uniche che rare.

Nel match contro l’Ascoli il ruggito del ‘Picco’ dovrà, ancora una volta, fare la differenza, spostare gli equilibri a favore dei bianchi, imporre la legge del ‘catino’. La società aquilotta, consapevole dell’importanza di avere uno stadio colorato di bianco, ribollente di tifo e passione, ha varato mini abbonamenti a prezzi stracciati per i prossimi match contro l’Ascoli (1 aprile, ore 15), il Lecco (6 aprile, ore 14) e la Sampdoria (20 aprile, ore 16,15).

Nelle curve Ferrovia e Piscina, per assistere a tutte e tre le partite basterà pagare solo 20 euro (16 euro per gli over 65, le donne, gli under 25 e 10 euro per gli under 16), 50 euro in gradinata (36 euro per over 65, donne, under 25, 20 euro per gli Under 16), 40 euro per Distinti Famiglia (ridotto a 30 euro per over 65, donne, under 25, a 15 euro per gli Under 16). La prevendita dei mini abbonamenti, riservata ai solo possessori di Eagle Card (sottoscrivibili in biglietteria), prenderà il via oggi pomeriggio alle ore 15 e resterà attiva fino alle ore 19 del 31 marzo. I mini abbonamenti saranno acquistabili online sul circuito Vivaticket o nella biglietteria del ‘Picco’ il 22, 28 e 29 marzo, dalle 16 alle 19.

Sul fronte tecnico oggi gli Aquilotti riprenderanno gli allenamenti a Follo, in settimana prevista un’amichevole con la Primavera di Beppe Vecchio. Mancheranno i Nazionali Nagy, Hristov, Cipot, Pio Esposito, Plaia, oltre agli infortunati Crespi, Wisniewski e Di Serio. Per rivedere l’attaccante trentino abile e arruolato occorrerà attendere, presumibilmente, il match contro la Sampdoria. Nella gara contro l’Ascoli mancherà anche Cassata, fermato dal giudice sportivo per l’ennesima ammonizione rimediata. Fortunatamente rientreranno Kouda, completamente ristabilito dal brutto infortunio patito a Pisa e Reca, ‘risparmiato’ a Reggio Emilia. Nelle fila dell’Ascoli sono certe le assenze per squalifica dell’esterno Falzerano e per infortuni del bomber Mendes, undici gol e due assist nell’attuale torneo, dei difensori Bogdan e Botteghin, del centrocampista Kraja. A essi occorre aggiungere Falasco e Adjapong, fuori dal progetto tecnico. Tornerà a disposizione il difensore Quaranta che ha scontato il turno di squalifica.