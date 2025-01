Un mercato a zero euro. La Samp vuole Bandinelli

A stretto giro di posta, lo Spezia ingaggerà un nuovo portiere che andrà a sostituire lo sfortunatissimo Fallou Sarr. Ieri il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli hanno varcato il passo della Cisa in ‘missione’ per definire nel dettaglio i termini dell’operazione che, già alla ripresa degli allenamenti di lunedì, dovrebbe consentire a mister D’Angelo di disporre di un nuovo estremo difensore da affiancare a Gori e Mascardi.

Con questa new-entry, il mercato dello Spezia in entrata potrebbe già definirsi chiuso, considerando il budget pari a zero euro disposto dalla proprietà americana. Salvo ripensamenti del patron Robert Platek, non vi saranno investimenti su giocatori che avrebbero potuto elevare ulteriormente la qualità di una squadra già molto forte. Un centrale difensivo esperto e un attaccante rapido, sarebbero le necessità per rendere ancora più competitivo il complesso di mister D’Angelo e coltivare le speranze di promozione diretta.

Ma i margini di manovra sono limitati, anche per il giovane Alessandro Seghetti del Perugia, sul quale vi sono anche Sassuolo, Frosinone e Pisa. Fermo restando che l’ingresso di un attaccante presupporrebbe la cessione di uno dei cinque bomber aquilotti in rosa, che non è così scontato visto che nessuno dei protagonisti ha espresso la volontà di lasciare il Golfo, neanche Diego Falcinelli, il cui contratto scadrà a giugno, con prospettive di rinnovo automatico affidate alla promozione in Serie A.

A differenza della diretta concorrente Pisa, che tornerà sul mercato per dare a mister Inzaghi qualche rinforzo importante - si parla degli attaccanti Cerri, Raimondo o Adorante - lo Spezia si consolerà con il rientro nei ranghi, probabilmente già dal match contro la Juve Stabia, di Rachid Kouda. Dovrebbe tornare a disposizione Luca Vignali, mentre saranno assenti Giuseppe Di Serio per infortunio e Salvatore Esposito per squalifica.

Sul fronte uscite, dopo le ufficializzazioni dei prestiti dei portieri Gian Marco Crespi al Caldiero Terme e Nicola Mosti alla Pistoiese, è più che possibile la cessione di Salva Ferrer in Spagna. Per il resto la squadra non sarà indebolita, anche se non mancano le attenzioni di altri club per Petko Hristov, Salvatore Esposito, Przemyslaw Wisniewski e Nicolò Bertola. Per quest’ultimo, il mancato rinnovo non ne determinerà la cessione immediata, il giocatore resterà nei ranghi fino al termine del campionato.

Da segnalare, da sponda sampdoriana, un interessamento per Filippo Bandinelli. Infine, profondo cordoglio ha destato la notizia della prematura scomparsa di Emanuela Caputi, moglie del gestore dell’area hospitality del ‘Picco’ Davide Angeli. Sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Fabio Bernardini