Un successo meritato sulla strada per la salvezza: "Non guardiamo la classifica, ma stiamo bene e ogni partita sarà una battaglia». D’Angelo: "Vittoria dedicata al nostro tifoso»

Dal dramma alla gioia. Fiato sospeso per il tifoso colto da arresto cardiaco che poi si è ripreso e dopo i 6’ la gioa per tre punti fondamentali, anche se i risultati della giornata dimostrano ancora una volta come la serie B sia indecifrabile e ogni partita fa storia a se. Comunque vittoria importante e meritata, con lo stesso risultato dell’andata, Hristov ancora decisivo, Bandinelli ed Esposito migliori in campo. Citazione a parte per Vignali, che fa 150 in maglia bianca, apre le marcature e solo il solito miracolato di portiere gli nega un secondo gol. Apre il dopo partita l’ad Andrea Gazzoli.

"Siamo vicini al tifoso colpito da infarto, speriamo si stia riprendendo e la sospensione era logica. Le 150 di Vignali? Un grande giocatore attaccato alla maglia. E ha fatto gol".

Euforico e misurato D’Angelo. Partita che valeva tanto e Spezia in grande crescita.

"Intanto dedichiamo i tre punti al nostro tifoso, ci auguriamo che la vittoria lo aiuti a riprendersi. Per la gara abbiamo vinto in maniera meritata. L’Ascoli ha ripreso la partita al secondo tiro, noi nella ripresa abbiamo voluto fortemente i tre punti. E meritato la vittoria".

La prova di Vignali e Mateju a sorpresa in difesa.

"Vignali può fare molti ruoli, oggi ha fatto benissimo a parte il gol. Mateju mi serviva su Rodriguez, domenica è stato a letto tutto il giorno con la febbre, è scivolato sul gol. Ma ha fatto grande prova".

Squadra in grande crescita, sapeva che Nagy ed Esposito sarebbero stati complementari.. "Sono due grandi giocatori, Nagy ha esperienza con una grande carriera alle spalle, Esposito ha grande qualità. Sì, sono complementari. Ma abbiamo un grande centrocampo con Bandinelli e oggi mancava Cassata. Senza dimenticare Jagiello".

Oggi pochi cambi.

"Andava bene cosi, questo è il motivo per cui sono arrivati sul finale. Elia aveva i crampi, Pio Esposito è antrato per dare maggiore fisicità all’attacco".

Ora un’altra sfida da vincere, con tante squadre coinvolte.

"Non guardiamo la classifica, ma stiamo bene e ogni partita sarà una battaglia. A partire dal Lecco".

I due bomber Vignali e Hristov, le armi a sorpresa.

"Dedichiamo la vittoria al tifoso - dice Vignali - potevo fare un altro gol, giocando da mezzala il mio primo ruolo posso inserirmi meglio". Hristov: "Abbiamo lottato dal primo all’ultimo per questa vittoria. Dedico il gol a mia moglie incinta".

Marco Zanotti