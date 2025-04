Verso il derby. Al via la prevendita dei biglietti

Stamani alle 10 prenderà il via la prevendita dei biglietti per il derby Spezia-Sampdoria, in programma domenica al ‘Picco’ (17,15). Recependo i dettami del Gos, lo Spezia ha disposto la vendita dei tagliandi per i settori dedicati ai tifosi locali, solo con la modalità 1 a 4, ovvero i possessori di una Eagle Card potranno acquistare altri 4 tagliandi per gli amici che ne sono sprovvisti.

I biglietti saranno acquistabili online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita del territorio, o alla biglietteria ufficiale dello Spezia Calcio, al ‘Picco’.

Per quanto riguarda i biglietti riservati ai tifosi sampdoriani residenti in provincia di Genova, in relazione alla determinazione del 25 marzo scorso dell’Osservatorio e al Gos, la vendita sarà riservata ai soli possessori di tessera del tifoso del club blucerchiato.

Previsto il soldout, tenendo presente che per i tifosi spezzini saranno messi in vendita 4435 biglietti, vale a dire la differenza tra i 10537 posti a disposizione per i locali meno i 6102 abbonati.

Fabio Bernardini