Vietato sottovalutare il Cittadella: "Campo difficile. Il 5-0? Non conta"

Con la... salvezza già in tasca e reduce da due vittorie importanti, lo Spezia si presenterà determinato più che mai alla sfida contro il Cittadella in programma domani alle 15 allo stadio ’Tombolato’ della cittadina veneta. L’entusiasmo è palpabile e anche mister D’Angelo non lo nasconde. "È un fattore positivo che ci spinge a lavorare sempre più duramente negli allenamenti perché la gente si aspetta tanto da noi. Dobbiamo pensare a fare delle belle prestazioni, al di là dei risultati che possono dipendere da fattori non sempre prevedibili. Aver già raggiunto la salvezza ci stimola a spingere sempre di più. Tutto senza guardare la classifica e senza preoccuparci di cosa faranno le nostre avversarie".

Di fronte ci sarà una squadra in crescita ben diversa da quella battuta all’andata 5-0... "Non sarà, infatti, una partita semplice perché il Cittadella ha dimostrato di essere una formazione fastidiosa sia in casa che in esterna. Molti avversari hanno sofferto sul loro campo".

Conoscere il risultato del Pisa, impegnato stasera alle 20.30 nell’anticipo contro il Palermo, potrà influire mentalmente? "Noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e, a prescindere dall’esito della altre gare, dovremo scendere in campo per vincere".

Saranno assenti, oltre allo squalificato Pio Esposito, anche Soleri e Nagy per problemi fisici. Potrà essere l’occasione giusta per il riscatto di Colak? "In realtà non si può parlare di riscatto perché finora il ragazzo non ha avuto tante occasioni. Sicuramente è un giocatore che può far bene sia da titolare, ma anche quando subentra può dare il suo contributo".

Kouda partirà dall’inizio? "Con le sue caratteristiche può tranquillamente giocare sia come punta che più indietro a centrocampo. Vedremo con la rifinitura odierna quale sarà la soluzione più valida".

Le diverse assenze potrebbero rovinare un po’ i piani? "Oltre agli indisponibili anche qualche altro ragazzo ha qualche problemino fisico, ma, nonostante tutto, ci stiamo allenando bene. Finora abbiamo dimostrato che anche i nostri centrocampisti sono in grado di creare diverse occasioni perché hanno una buona capacità di inserimento e di tiro. Stanno facendo tutti un grandissimo campionato".