Vista dagli altri. Elia da ’7’ in pagella

Lo Spezia recrimina più del Brescia ma continua a non segnare, così come sottolinea la stampa nazionale. Sulla Gazzetta dello Sport, Gian Paolo Laffranchi parte affermando che "sembra un paradosso: la squadra che deve salvarsi esce imbattuta con un rimpianto" e sono "più contenti gli uomini di Maran". Inoltre "un tempo per parte, meglio lo Spezia nel primo", "all’inizio i liguri manovrano di più" e D’Angelo "mantiene un assetto corto e imposta a ritmo lento" nonché "si dispera per l’errore commesso da Di Serio" prima di quello di Kouda. Su Tuttosport, Cristiano Tognoli scrive che "non è una gara ben giocata" e ricorda che quello spezzino è "il peggior attacco del campionato"; infine riporta una dichiarazione di mister D’Angelo quando dice che "siamo la squadra più giovane della B eppure abbiamo ancora l’etichetta di quelli retrocessi dalla A". Quasi telegrafico il servizio sul Corriere dello Sport-Stadio, che inizia sottolineando che entrambe le squadre sono alla terza gara di fila senza segnare e che "in campo non c’è rassegnazione". Sulla Repubblica, Lorenzo Mangini comincia con tutto un calcolo circa quanto necessario in classifica per salvarsi, prosegue dicendo che si tratta "di un’altra vittoria lasciata per strada. In campo non si vede la differenza di punti della classifica. Gli aquilotti partono forti, sfondano sulle fasce e, soprattutto con Elia, arrivano con facilità a crossare, ma non riescono a concretizzare" e che "Falcinelli e Di Serio non trovano mai la deviazione giusta. Si contano addirittura quattro occasioni nei primi dieci minuti, è quasi un monologo". In pagella soltanto Elia tocca il 7 sulla Gazzetta, che qualifica il giocatore come "sempre propositivo". Il Per il Corriere "Elia, in affondo sulla corsia di destra" sembra "avere i numeri per sbloccare la partita".

Andrea Catalani