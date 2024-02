Vista dagli altri. "Il pari serve a poco»

E’ parere piuttosto generalizzato fra la stampa nazionale che il pareggio di Terni non sia servito ai rossoverdi locali così come allo Spezia. Sulla Gazzetta, Massimo Laureti scrive di "un pareggio che non aiuta più di tanto la rincorsa alla salvezza delle due squadre. Ma è la Ternana a doversi mordere i gomiti visto che al 13’ della ripresa ha avuto una grossa possibilità", con riferimento al rigore. "Fin lì era stato lo Spezia a produrre qualcosa di più in virtù di un palleggio che aveva chiuso la Ternana nella propria metà campo per un’ora; con i cambi Breda aveva rivitalizzato la Ternana. Poi il finale che non ti aspetti". Anche secondo Massimo Boccucci (Corriere dello Sport-Stadio) "La vita di Ternana e Spezia non cambia". Quindi in sintesi "quel che succede nel rocambolesco epilogo non era impensabile dopo le occasioni mancate, su tutte l’episodio al 58’. D’ Angelo alla fine è il più soddisfatto". Su Tuttosport Riccardo Marcelli riferisce che "la partita salpa con i liguri subito pericolosi, al rientro dall’intervallo Breda lascia nello spogliatoio Luperini. Ma è ancora lo Spezia a rendersi pericolo"

Dopo il rigore "la Ternana torna a bloccarsi e Iannarilli si erge ancora a salvatore della porta. E’ un pari che fa respirare ma che serve poco ad entrambe". Più benevolo verso l’utilità del risultato Lorenzo Mangini di Repubblica che sottolinea come lo Spezia salga "così con gli umbri a 22 ventidue e insieme raggiungono l’ Ascoli". Per il resto "i bianchi devono rammaricarsi soprattutto per la mancata incisività nella prima parte di gara, a lungo controllata", "Gli aquilotti hanno fatto a lungo la gara, ma hanno impensierito Iannarilli solo un paio di volte" e alla fine "Lo Spezia è stato, però, bravo a buttarsi in avanti". Pagelle, tutti i quotidiani sportivi danno 7 a Zoet e Di Serio, La Gazzetta dello Sport dà 7,5 al portiere olandese.

Andrea Catalani