Visto dagli altri. Il ruolo di Vignali la mossa vincente di mister D’Angelo

Spezia in ascesa secondo la stampa nazionale, che poi dà ampio risalto al dramma del tifoso per cui c’è stata quasi mezz’ora di sospensione. Sulla Gazzetta dello Sport, Marco Magi scrive di "Spezia, alla seconda vittoria di fila in casa - come non accadeva da due anni - e a 34 punti, la metà dei quali ottenuti negli ultimi 10 match. Più aggressivi gli spezzini di D’Angelo, che sceglie Mateju (a Pasqua a letto con la febbre) e gli piazza davanti Vignali. Ed è il numero 14 che Carrera ha difficoltà a gestire e non Bandinelli, su cui c’è invece una marcatura rigidisssima". Su Tuttosport, Armando Napoletano riferisce di una "Battaglia di 90’" e a sua volta sottolinea la "150ª gara in maglia bianca di Vignali" il quale "aveva segnato un solo gol all’esordio nel febbraio del 2016". "Quarto risultato utile di fila per lo Spezia", rimarca Marco Materassi, in un testo di poche righe sul Corriere dello Sport-Stadio. Secondo Lorenzo Mangini della Repubblica, "il 2-1 pesa tantissimo, permette di staccare i marchigiani di tre lunghezze e ora c’è un altro ’match ball’ con il Lecco"; altresì "Lo Spezia, schierato 3-5-2 come l’ Ascoli, è partito bene" e "Dopo l’intervallo, i bianchi riprendono in mano le redini"... infine "come ’gioca centrocampo, gioca squadra’ diceva Vujadin Boskov e, sotto questo punto di vista, lo Spezia non teme confronti". Pagelle, 7 a Hristov e Vignali sia su Stadio che su Tuttosport che lo assegna pure a Nagy e attribuisce un 7,5 a Salvatore Esposito. Sulla Repubblica una considerazione su Vignali: "non poteva festeggiare meglio le 150 partite con gli Aquilotti. E’ è uno dei simboli del cambio di mentalità sancito dal mercato invernale".

Andrea Catalani