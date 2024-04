Visto dagli altri. Opinioni discordanti. Punto guadagnato oppure due persi?

Poche righe dai quotidiani sportivi nazionali per una partita che in linea di massima lo Spezia poteva sfruttare di più e meglio. Secondo Marco Magi, sulla Gazzetta dello Sport, "Vede all’orizzonte l’obiettivo e si spaventa lo Spezia, che permette al Lecco – pure in 10 per 25’ – di ottenere il terzo punto del 2024". Divergenza di visione fra il Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport. Sul Corriere, in un articolo pressoché telegrafico Federico Gennarelli scrive che "L’1-1 di Spezia-Lecco scontenta tutti: di più D’Angelo che, dopo essere passato in vantaggio, incassa un gol casuale ed è incapace di reagire. Resta aperta la striscia positiva, ma è l’unica (misera) buona notizia". Su Tuttosport invece, in un testo altrettanto sintetico, Armando Napoletano sostiene che "Comunque è un passo in avanti per lo Spezia, che fino al gol dell’1-0... gioca a una porta"; mentre nella ripresa "non succede nulla". A dare il maggior spazio al match è la Repubblica. Lorenzo Mangini afferma che "L’1-1 casalingo col fanalino di coda Lecco somiglia al passo falso al Picco con la Feralpisalò. E’ un passo indietro per lo Spezia, due punti pesanti persi. I progressi sono chiari, ma servono risultati e il calendario, che ora prevede Parma e Sampdoria, non rassicura". Aggiunge tuttavia che "Il pareggio è stato un colpo di sfortuna" e che "Non era il momento giusto per affrontare il Lecco. Il ritorno di Andrea Malgrati in panchina, più di un secondo con Foschi e Bonazzoli e ora responsabile unico, ha ridato solidità". Pagelle, solo Hristov perviene al 7, su Tuttosport e Stadio-Corriere. Da rilevare comunque questa considerazione di Magi sulla Gazzetta: "D’Angelo ha confermato gli 11 che hanno steso l’Ascoli a Pasquetta ed è stato ancora Hristov a centrare la porta. Merito delle fasce assai frequentate, mentre la densità lecchese al centro non ha consentito a Falcinelli prima e Pio Esposito poi, di incidere".

Andrea Catalani