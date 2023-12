Spogliatoi. Cornacchini deluso: "Punti al vento»

A fine gara tutta l’amarezza di Giovanni Cornacchini é impressa nel volto tirato di un tecnico che per tutta la gara sentiva di portare in porto il massimo risultato. Poi una follia che ha allontanato l’obiettivo di attracco sicuro. "Due punti completamente gettati alle ortiche, sono sincero. Avevamo la partita in pugno. Avevo preparato nei minimi dettagli un incontro che sulla carta si è rivelato difficile. Partita interpretata bene dai nostri ragazzi, devo dire che nel primo tempo abbiamo rischiato molto poco. Poi la strada si è messa molto bene per noi che siamo andati in vantaggio e subito dopo abbiamo beneficiato dell’uomo in più. Nella ripresa abbiamo raddoppiato. I ragazzi hanno sbagliato solamente nella circostanza del calcio di rigore. Magari il difensore poteva evitare di toccarla di mano subendo il gol, per poi giocarcela con uno o in più. Con i se e i ma non si va da nessuna parte. Un pizzico di maturità – prosegue Cornacchini – ci avrebbe agevolato per un finale che ha visto prevalere la squadra che aveva più fame". La cura con il nuovo tecnico prosegue: il quinto punto in tre partite fa ben sperare tutta la dirigenza che crede nella salvezza senza passare dalla lotteria dei playout: "Ci dobbiamo salvare tutto insieme – conclude il tecnico granata –. Oggi sono contento dei ragazzi che sono entrati. Potevamo fare il 3-0 con Saponaro e chiuderla definitivamente ma abbiamo subito il 2-1 e poi il 2-2. Il gioco del calcio è strano alcune volte". Prossimo impegno al rientro dalla sosta contro il Vastogirardi in trasferta.

Mirko Cervelli Desideri